Рада ЄС ухвалила перший в історії блоку закон щодо боротьби з насильством проти жінок

У країн-членів ЄС є три роки з моменту набрання чинності законом, щоб перенести його в національне законодавство.

Рада ЄС дала зелене світло директиві ЄС щодо боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Новий закон зобов'язує криміналізувати такі злочини, як калічення жіночих статевих органів, примусові шлюби, обмін інтимними зображеннями без згоди, кіберпереслідування, а також підбурювання до ненависті чи насильства в Інтернеті. За ці злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від одного до п'яти років.

Також закон передбачає більш суворе покарання у разі наявності обтяжуючих обставин, таких як вчинення злочину проти дитини, колишньої чи нинішньої дружини або партнерки, громадського діяча, журналіста чи правозахисника. До обтяжуючих обставин також відносяться "намір покарати жертву" за її стать, сексуальну орієнтацію, колір шкіри, релігію, соціальне походження або політичні переконання, а також за спроби зберегти чи відновити "честь".

Для жертв насильства буде полегшено процес повідомлення про злочин, зокрема про кіберзлочини можна буде повідомляти онлайн. Якщо дитина повідомляє про злочин, вчинений батьком або опікуном, влада зобов'язана спочатку забезпечити безпеку дитини, а потім інформувати передбачуваного злочинця про обвинувачення.

Щоб захистити приватне життя жертв та запобігти повторній віктимізації, ЄС зобов'язує держави-учасниці гарантувати, що докази, пов'язані з минулою сексуальною поведінкою жертви, можуть використовуватися у кримінальному провадженні лише у випадках, коли це дійсно необхідно та виправдано.

Країни ЄС мають три роки з моменту набрання чинності цим законом для внесення змін до національного законодавства.

За даними Європейської комісії, кожна третя жінка у 27 країнах ЄС пережила певний вид насильства, часто з боку інтимних партнерів.