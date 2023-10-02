У МЗС Латвії пояснили відсутність міністра під час зустріч Ради ЄС у Києві

Глава відомства захворів, тому країну представляє державний секретар Андріс Пелльс.

У Міністерстві закордонних справ Латвії пояснили, чому його голова Кріш'яніс Каріньш не зміг відвідати неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка проходить у Києві.



Про це відомство повідомило у мережі X (Twitter ).

Згідно із заявою МЗС Латвії, державний секретар Андріс Пелльс представляє країну у зв'язку з хворобою Каріньша.



Сьогодні, 2 жовтня, у Києві розпочалась неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка зазвичай проходить у Брюсселі. Про те, що подія відбудеться у Києві, було відомо заздалегідь.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зазначав, що одним із пунктів зустрічі міністрів будуть майбутні безпекові зобов'язання перед Україною в контексті загарбницької війни рф проти неї.

На зустріч майже всі міністри прибули до Києва особисто. Так, на рівні глав МЗС представлені Іспанія, Бельгія, Данія, Кіпр, Ірландія, Литва, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Мальта, Естонія, Болгарія, Австрія, Румунія, Фінляндія, Хорватія, Німеччина, Португалія, Словенія, Франція, Чехія, Швеція.



Польщу на події представляє заступник міністра Войцех Гервел, Латвію – держсекретар Андріс Пелльс, Угорщину – заступник держсекретаря Жолт Бунфорд.