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В Києві стартує "історична" зустріч Ради ЄС

02 жовтня 2023, 10:17
В Києві стартує
Фото: www.ednist.info
Перша в історії зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС за межами Євросоюзу стартує в українській столиці.

Про це повідомляє DW.

Засідання відкрили верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

"Це історичний момент, оскільки засідання Ради вперше відбувається поза нинішніми кордонами ЄС, але у його майбутніх кордонах", - сказав український міністр. 

Ця зустріч підкреслює підтримку України Євросоюзом у війні проти росії.

Жозеп Боррель заявив, що зустріч має неформальний характер, оскільки вона проходить не у ЄС. 

"Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, у країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС. Ми тут, щоб висловити нашу солідарність і підтримку українському народу", - написав Боррель в X (Twitter).

Він охарактеризував зустріч як політичні дебати високого рівня. Метою яких - пошук шляхів допомоги Україні і протидії російській агресії.

Участь в засіданні Ради Євросоюзу візьмуть представники всіх 27 країн, які входять до ЄС.

Також основною темою засідання Ради ЄС стала пропозиція Борреля взяти на себе довгострокові фінансові зобов'язання перед Україною щодо надання військової допомоги, а також підтримати постачання сучасних винищувачів і ракет за рахунок коштів ЄС. Раніше Боррель заявляв, що хоче мобілізувати на ці цілі п'ять мільярдів євро щорічно з 2024 до кінця 2027 року.

Нагадаємо, що вчора Боррель приїхав до Києва.

Київзустрічрада єс

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