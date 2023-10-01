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ПОЛІТИКА

Боррель приїхав до Києва

01 жовтня 2023, 17:17
Боррель приїхав до Києва
Джерело twitter.com/JosepBorrell
Боррель зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси.

Про це повідомив  Боррель у Twitter.

Боррель зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії росії та бореться за спільні європейські цінності.

Він також зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави.

Дипломат також запевнив, що "війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас".

30 вересня Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Зокрема, він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав через ракетний обстріл росіян.

БоррельвізитКиїв

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