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Рада ЄС погодила майже €200 млн на тренування ЗСУ

28 листопада 2023, 17:51
Рада ЄС погодила майже €200 млн на тренування ЗСУ
Фото: Укрінформ
Рада Євросоюзу погодила виділення додаткових 194 млн на фінансування Військової допоміжної місії ЄС Україні.

Вона збільшила бюджет програм підготовки українських військових в межах місії до €255 млн.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні вирішила надати додаткове фінансування для тренування Збройних сил України в межах Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine). Така підтримка буде забезпечена через Європейський фонд миру та включатиме надання летального та нелетального обладнання і матеріалів, а також послуги для підтримки тренувальних заходів. Фінансова складова збільшена на 194 мільйони євро, до загальної суми 255 мільйонів євро", - написано на сайті.

В межах програми EUMAM на сьогодні пройшли підготовку більше 34 тисяч українських військовослужбовців.

В серпні стало відомо, що Євросоюз хоче до кінця року навчити 40 тисяч українських військових в в рамках тренувальної місії Євросоюзу EUMAM.

 

навчанняЗСУрада єсEUMAM

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