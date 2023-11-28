Рада ЄС погодила майже €200 млн на тренування ЗСУ

Рада Євросоюзу погодила виділення додаткових 194 млн на фінансування Військової допоміжної місії ЄС Україні.

Вона збільшила бюджет програм підготовки українських військових в межах місії до €255 млн.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні вирішила надати додаткове фінансування для тренування Збройних сил України в межах Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine). Така підтримка буде забезпечена через Європейський фонд миру та включатиме надання летального та нелетального обладнання і матеріалів, а також послуги для підтримки тренувальних заходів. Фінансова складова збільшена на 194 мільйони євро, до загальної суми 255 мільйонів євро", - написано на сайті.

В межах програми EUMAM на сьогодні пройшли підготовку більше 34 тисяч українських військовослужбовців.

В серпні стало відомо, що Євросоюз хоче до кінця року навчити 40 тисяч українських військових в в рамках тренувальної місії Євросоюзу EUMAM.