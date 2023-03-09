ООН попереджає про скорочення допомоги Афганістану через придушення прав жінок – Reuters

Політика Талібану є неприйнятною і може призвести до серйозних наслідків.

Репресії Талібану щодо прав жінок, ймовірно, призведуть до скорочення фінансування допомоги та розвитку в країні.

На цьому наголосила представниця ООН в Афганістані Роза Отунбаєва, пише Reuters.

Вона заявила, що цьогоріч Організація Об’єднаних Націй надала найбільший за всю історію запит на надання допомоги країні - $4,6 мільярда. В Афганістані підтримки, аби вижити, потребуют дві третини населення – приблизно 28 мільйонів людей.

Водночас, як повідомила Отунбаєва Раді Безпеки ООН, надання цієї допомоги було поставлено під загрозу через те, що адміністрація Талібану заборонила жінкам відвідувати парки, середні школи та університети, а також працювати в групах допомоги. Жінкам також заборонено виходити з дому без родичів чоловічої статі і вони повинні закривати обличчя.

"Фінансування Афганістану, швидше за все, скоротиться, якщо жінкам не дозволять працювати", - сказала Отунбаєва.

Вона сказала, що наразі обговорення надання більшої допомоги на невеликі інфраструктурні проекти, або проєкти по боротьбі з наслідками зміни клімату, вже припинено.

Деякі західні політики обговорюють більш агресивні санкції проти Талібану, аж до припинення будь-якої допомоги, крім екстреної. За їх словами, зважаючи на гостру потребу в Україні, Сирії, Ємені та інших місцях, донорські гроші, можливо, було б ефективніше витратити деінде.

У 2022 році найбільшим донором допомоги для Афганістану були Сполучені Штати, які надали понад $1 мільярд.

Відповідаючи на запитання щодо можливого скорочення обсягів речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що Вашингтон вивчає наслідки заборони на доставку допомоги та тісно консультується з ООН.

Прайс додав, що Сполучені Штати хочуть переконатися, що Талібан усвідомлює наслідки своєї політики, які, зокрема полягатимуть у нездатності виконати свої зобов’язання перед народом Афганістану та посиленні ізоляції з боку міжнародного співтовариства.

Адміністрація Талібану, яка захопила владу в серпні 2021 року, коли очолювані США сили вийшли з Афганістану після 20 років війни, заявляє, що поважає права жінок відповідно до свого суворого тлумачення ісламського права.

"Вони систематично позбавляють жінок і дівчат їхніх основних людських прав. Ці рішення не мають нічого спільного з ісламом чи афганською культурою та ризикують ще більше закріпити міжнародну ізоляцію країни", - заявила посол Об’єднаних Арабських Еміратів в ООН Лана Нуссейбе.

Отунбаєва сказала, що хоча деякі афганські жінки спершу вітали прихід до влади Талібану, оскільки він поклав край війні, вони швидко почали втрачати надію.

"Вони говорять, що їх усунення з суспільного життя не краще за страх насильницької смерті", - розповіла Отунбаєва на засіданні Ради безпеки щодо Афганістану, яке збіглося з Міжнародним жіночим днем.

Вона назвала Афганістан під владою Талібану найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок.

"Важко усвідомити, як уряд будь-якої країни може керувати всупереч потребам половини свого населення", - наголосила Отунбаєва.

Нагадаємо, 8 березня президент Володимир Зеленський зустрів у Києві генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша.