Президент зустрівся з генсеком ООН
Генсек сьогодні прибув до України з офіційним візитом.
Йдеться на Facebook-сторінці глави держави.
“Радий вітати сьогодні в Києві – уже втретє від початку повномасштабної російської агресії – Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН” - написав Зеленський.
Дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН – тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі, додав Зеленський.Вчора стало відомо, що генсек ООН у середу прибуде в Україну.