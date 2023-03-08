Президент зустрівся з генсеком ООН

Президент Володимир Зеленський зустрів у Києві генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша.

Генсек сьогодні прибув до України з офіційним візитом.

Йдеться на Facebook-сторінці глави держави.

“Радий вітати сьогодні в Києві – уже втретє від початку повномасштабної російської агресії – Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН” - написав Зеленський.

Дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН – тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі, додав Зеленський.