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Генсек ООН у середу прибуде в Україну, – Reuters

07 березня 2023, 16:10
Генсек ООН у середу прибуде в Україну, – Reuters
Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua
Говоритимуть про "зернову угоду".
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, 8 березня. Вони мають обговорити продовження "зернової угоди".

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає Reuters.

"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України. Пан Гутерреш обговорить продовження зернової угоди в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях",- заявив Дюжаррік.

Гутерреш має повернутися в Нью-Йорк у четвер. Це буде третій візит Гутерреша в Україну за останній рік.

Як повідомлялося, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що "зернова угода" буде продовжена після 20 березня 2023 року.

Нагадаємо, що у Стамбулі 17 листопада 2022 року Україна, Організація Об’єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня 2022 року, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня. Наразі угода діє до 20 березня 2023 року.

 

Міністерство аграрної політики і продовольствазеленськийзернова угодаГутерреш

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