Генсек ООН у середу прибуде в Україну, – Reuters
Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає Reuters.
"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України. Пан Гутерреш обговорить продовження зернової угоди в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях",- заявив Дюжаррік.
Гутерреш має повернутися в Нью-Йорк у четвер. Це буде третій візит Гутерреша в Україну за останній рік.
Як повідомлялося, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що "зернова угода" буде продовжена після 20 березня 2023 року.
Нагадаємо, що у Стамбулі 17 листопада 2022 року Україна, Організація Об’єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня 2022 року, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня. Наразі угода діє до 20 березня 2023 року.