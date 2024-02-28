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ПОЛІТИКА

Рада ЄС затвердила надання Україні €50 мільярдів упродовж трьох років

28 лютого 2024, 20:46
Рада ЄС затвердила надання Україні €50 мільярдів упродовж трьох років
Програма Ukraine Facility створена для підтримки економічного розвитку та відновлення України під час її шляху вступу до Європейського Союзу.

Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на €50 мільярдів.

Про це пише пресслужба Міністерства фінансів України.

Програма Ukraine Facility створена для підтримки економічного розвитку та відновлення України під час її шляху вступу до Європейського Союзу.

Протягом 2024—2027 років Україна отримає близько €39 мільярдів прямого бюджетного фінансування. З них €33 мільярди надійдуть у формі кредитів і €5,27 мільярда — у формі грантів.

Решту грошей спрямують на спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах та технічну підтримку у здійсненні реформ, а також на покриття відсотків за кредитами.

Перед цим, 27 лютого, Європарламент на пленарному засіданні також схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом €50 мільярдів.

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