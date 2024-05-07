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ЄС введе заходи проти 11 російських кораблів, причетних до порушення санкцій – Bloomberg

07 травня 2024, 14:55
ЄС введе заходи проти 11 російських кораблів, причетних до порушення санкцій – Bloomberg
Санкції. Фото: divannaya-sotnya.com.ua
Крім того, європейським постачальникам буде заборонено займатися перевалкою із судна на судно.

Європейський Союз має намір запровадити обмеження проти 11 кораблів, які сприяють спроможності рф продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Серед запропонованих заходів заборона для кораблів на доступ до портів ЄС та зони стоянки та використання європейських компаній для надання низки послуг. Це ускладнить логістику їхньої експлуатації.

До суден входять чотири бензовози, два танкери для сирої нафти, два газосховища, які мають використовуватися у майбутньому проєкті "Новатека" з перевалки зрідженого природного газу на півострові Камчатка, а також вантажне судно. Одним з них є також танкер Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і у якого було виявлено недійсне європейське страхування.

Ці пропозиції стануть частиною зусиль ЄС щодо припинення здатності москви обійти обмеження цін на російську нафту за допомогою використання тіньового флоту та обмеження діяльності судів, що беруть участь у перевезенні товарів, які приносять дохід російській військовій машині, особливо в підсанкційних галузях.

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомився Bloomberg, заборона поширюватиметься на страхування та технічну допомогу, послуги з постачання суден, послуги зі зміни екіпажу, послуги з навантаження та розвантаження вантажів, послуги з встановлення кранців та буксири.

Крім того, європейським постачальникам буде заборонено займатися перевалкою із судна на судно, йдеться у проєкті.

Санкції ускладнять цим судам отримання палива, але заходи ЄС, схоже, будуть менш жорсткими, ніж ті, що застосовуються Казначейством США щодо кількох таких самих судів.

У рамках того ж пакету санкцій, який стане 14-м, Єврокомісія також запропонувала включити кілька проєктів ЗПГ і заборонити перевалку російського ЗПГ з ЄС до третіх країн.

Європейським експортерам запропонують посилити комплексну перевірку своєї торгової практики, їм можуть загрожувати заходи, якщо вони не зможуть перешкодити обходу важливих товарів через відсутність перевірок.

Санкції ЄС мають бути схвалені одноголосно 27 державами-членами блоку, а пакет може змінитися до того, як його остаточно доопрацюють.

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