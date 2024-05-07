Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз

Кейр Джайлз, який працює у програмі "росія та Євразія" британського аналітичного центру Chatham House і є автором книги "Війна росії проти всіх" застерігає Захід, що зросла активність росії в Європі з саботажу. Вона демонструє, що росія робитиме у випадку відкритого конфлікту з НАТО. Європі й Великій Британії слід вже протидіяти росії, але досі західний істеблішмент не поспішає визнавати всі проблеми. Серед яких, наприклад, глушіння сигналу GPS для авіації та судноплавства в Балтійському морі.

Справа британців, які нібито працювали на російську розвідку, є лише одним із прикладів того, як Москва активно підриває нормальне життя в Європі та Балтійському регіоні.

Британцю пред'явлено звинувачення у підготовці підпалу українського підприємства після того, як він був завербований для роботи на "Ваґнер Груп".

Підозрюваний постане перед судом відповідно до нового Закону про національну безпеку Великої Британії – це перша справа, порушена відповідно до нового законодавства, спрямованого на боротьбу з іноземними агентами. Чотирьом іншим чоловікам також були пред'явлені звинувачення у зв'язку зі змовою про підпал.

Але цей випадок не слід розглядати як ізольований інцидент. Набагато ширша і серйозніша російська кампанія саботажу охоплює всю Європу. Ще більш тривожним є те, що моделі поведінки збігаються з прогнозами, що росія намагатиметься зробити напередодні відкритого конфлікту з НАТО.

Здається, залишилося небагато частин Європи, які не є мішенями. Раніше у квітні Німеччина заарештувала двох осіб за підозрою у плануванні атак від імені росії, серед яких були й американські військові бази. У Литві Москва використовує організовані злочинні мережі для організації фізичних нападів на російських опозиціонерів.

Шведська поліція безпеки розслідує можливі диверсії, що стоять за неодноразовими залізничними аваріями на крайній півночі країни, а естонські служби безпеки зафіксували активізацію російських зусиль з вербування місцевих громадян для нападів на власний уряд.

Польща була особливою мішенню. Ключові логістичні пункти, через які здійснюється постачання в Україну, становлять очевидний інтерес для росії. Серед заарештованих польською владою осіб – чоловік, який розвідував заходи безпеки у важливому аеропорту Жешува, очевидно, з наміром допомогти у спробі замаху на президента України Володимира Зеленського, який мав летіти через нього транзитом. Польща також ліквідувала щонайменше одну агентурну мережу, створену для розвідки і диверсій на залізничній мережі країни.

Перешкоди в повітрі та на морі. Підривна електронна війна з боку росії активізувалася

Вербування довірених осіб для здійснення диверсій – це лише один із способів, за допомогою яких росія вже атакує Європу за межами України.

Подібні схеми простежуються в російських засобах радіоелектронної боротьби, що перешкоджають польотам у регіоні Балтійського моря. Ця проблема існує вже багато років, охоплює дедалі більшу територію Європи і стає дедалі серйознішою.

У березні повідомлялося, що росія заглушила супутникові сигнали, які вплинули на літак, що перевозив міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса з Польщі, в той час як аналогічні перешкоди сигналу, як широко повідомлялося, стали проблемою для кількох британських святкових рейсів у квітні.

Літаки в регіоні вже давно наражаються на ризик таких перешкод, але масштаб потенційних збоїв стає серйозною проблемою. Зараз вважається нормальним явищем недоступність низки навігаційних систем над Балтійським і Чорним морями.

На півночі Норвегії російське глушіння GPS не лише щодня порушує повітряний рух, але й перешкоджає роботі поліції та аварійно-рятувальних служб.

Це не означає, що літати в Європі небезпечно. Авіалайнери все ще можуть використовувати низку резервних систем, але це означає, що деякі вбудовані резервні системи для забезпечення безпечної навігації та уникнення зіткнень більше не доступні. Інша проблема виникає в аеропортах, що залежать від послуг на основі GPS, коли посадка стає неможливою, і рейси повинні відхилятися від маршруту або навіть повертатися до початкової точки.

Авіакомпанії зі зрозумілих причин обережно ставляться до привернення уваги до проблеми, яку деякі пасажири можуть розглядати як таку, що загрожує їхній безпеці, що призводить до того, що про цю проблему не повідомляють належним чином. Однак, економічні витрати і рівень збоїв є високими і продовжують зростати.

Рейси між Фінляндією та Естонією неодноразово скасовувалися, а наприкінці квітня були призупинені. Зростаючий вплив скасованих рейсів і перерваних посадок – це витрати, безпосередньо пов'язані з діями росії. Але бездіяльність Заходу означає, що для Москви немає жодних наслідків.

На морі росія також наполегливо працює над своїми підривними діями. Московський тіньовий флот суден з таємничими власниками, підозрілими страховками і реєстрацією в таких місцях, як Есватіні (країна, що не має виходу до моря і традиційно не займається мореплавством), особливо зайнятий ухиленням від санкцій і шпигунством навколо балтійського острова Готланд, який давно визнаний ключовою ціллю через його важливість для контролю морського і повітряного руху в регіоні.

Наприкінці квітня судна в регіоні повідомили про хвилю відключень GPS, що вказує на те, що підривна електронна війна з боку росії активізувалася і тепер впливає на морське судноплавство.

Знову ж таки, те, що здається локальною проблемою, має негайні ширші наслідки у вигляді перебоїв і підвищення вартості перевезень і страхових тарифів, а також довгострокові наслідки того, що росія, можливо, готується зробити.

Якщо нічого не буде зроблено у відповідь, логічним наступним кроком Москви буде спроба заблокувати GPS для дорожнього руху. Оскільки мільйони навігаційних систем залежать від послуг з визначення місцезнаходження GPS, це може посіяти хаос на суші в усьому Балтійському регіоні.

Захід має бути готовим до ще більш зухвалої агресії. росія розширює межі прийнятного, бо немає реакції

Усі ці приклади демонструють, як ворожі дії з боку росії поступово стають нормою, бо ніхто не хоче і не може з ними боротися. росія розширює межі прийнятного, роблячи те, що мало б викликати обурення, а потім посилює його, коли немає реакції з боку Заходу.

Але це ще не все. У 2020 році ми з колегами написали дослідження для Шведської агенції оборонних досліджень про те, що військові планувальники називають A2AD, або заборону доступу/блокування території – інакше кажучи, про те, як у разі війни росія може спробувати перешкодити силам НАТО рухатись туди, де вони потрібні.

У моїй главі розглядається низка способів, за допомогою яких росія може знерухомити Європу ще до початку конфлікту, навіть не зробивши жодного пострілу. Зараз викликає тривогу те, що багато з описаних методів, в тому числі глушіння GPS, саботаж, місцеві проксі-сервери і багато іншого, вже застосовуються росією по всій Європі і у Великій Британії.

росія різко активізувала свою кампанію проти Заходу, і це є небезпечним знаком для того, що може статися далі. Методи росії еволюціонували. Банди вбивць, які блукали Європою протягом попереднього десятиліття і метою яких був Сергій Скрипаль у Солсбері в 2018 році, складалися з російських військових і розвідників.

Тепер же характер атак, зокрема нещодавній підпал у Великій Британії, свідчить про те, що росія вербує позаштатних співробітників, які діють від її імені. Це може бути пов'язано з тим, що її власних людей занадто легко ідентифікувати, або вони занадто зайняті в тилу в Україні. Але ця модель показує те, що давно відомо: росія завжди може знайти недобросовісних осіб, які атакують їхні власні країни від імені Москви.

Все більш зухвала агресія росії в Європі та Великій Британії свідчить про те, що ми всі перебуваємо під загрозою. Хоча надихає той факт, що новий закон в Британії вже застосовується, Захід повинен бути готовим до того, що буде розглянуто ще багато шокуючих справ, оскільки російська кампанія продовжується.

Джерело: Chatham House