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ПОЛІТИКА

російські нафтопродукти застрягли в морі через обережність Південної Кореї – Bloomberg

07 травня 2024, 19:31
російські нафтопродукти застрягли в морі через обережність Південної Кореї – Bloomberg
Видання вказує, що понад 2 млн барелів російської нафти (будівельний матеріал для виробництва пластмаси) перебуває в 10 танкерах уже понад тиждень.

Вантажі з російськими нафтопродуктами стали накопичуватися в морі, оскільки покупці з Південної Кореї стали більш обережними.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що понад 2 млн барелів російської нафти (будівельний матеріал для виробництва пластмаси) перебуває в 10 танкерах уже понад тиждень. Частина танкерів перебуває у водах біля Оману та Мальти, а показник є вищим за середній рівень за січень і лютий.

Нафтохімічні виробники Південної Кореї стали уникати прямого імпорту будь-яких вантажів неясного походження, побоюючись перевірки з боку уряду. росія до вторгнення в Україну була найбільшим постачальником нафти в Південну Корею. Але вже після початку війни прямі потоки скоротилися, а імпорт з таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Малайзія, Сінгапур і Туніс, збільшився.

Водночас потоки російської нафти в Китай і Тайвань розширилися. Південнокорейським нафтопереробним і нафтохімічним компаніям дозволено імпортувати нафту з рф, але їм необхідно дотримуватися ліміту цін, який встановила "Велика сімка".

Південнокорейські митні органи почали розслідування походження імпорту в країну нафти. І в цьому питанні особлива увага приділяється російським поставкам.

Правоохоронці перевіряють, чи могла нафта з росії бути перемаркована і запропонована покупцям як поставки з інших країн.

Раніше повідомлялось, що рф постачає нафту до КНДР в обхід обмеженням ООН.

санкціїПівденна Кореянафта рф

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