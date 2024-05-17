Британія ввела санкції проти компаній з Північної Кореї і росії

Уряд Великої Британії ввів нові санкції проти кількох компаній, які пов’язані з військовою програмою КНДР і рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Британія заморозила активи Paekyangsan Shipping Co і Toplivo Bunkering Company, а також її директора Олексія Воротнікова, російського громадянина.

Крім того, санкції накладено на російську ТОВ "Восточная стивидорная компания", яка раніше потрапила під санкції США та ЄС.

Ми також повідомляли, що США ввели санкції проти росіян, які допомагали кремлю отримувати зброю з КНДР.