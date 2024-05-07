США мають можливість пролити світло на те, де можуть перебувати інші частини грошей москви – FT

Згідно з даними ЗМІ, лише 4-5 мільярдів доларів російських резервів знаходяться в США.

Серед менш помітних частин нового закону, що розширює можливості президента США заарештовувати російські державні активи (який сам по собі є менш помітною частиною пакету законопроєктів, нарешті ухвалених для фінансування України), є вимога до нього звітувати перед Конгресом про те, якими активами володіє російська держава в США. Зараз починається технічна робота з визначення обсягу інформації, яку фінансові установи повинні звітувати, а уряд — оприлюднювати.

Про це повідомляє Financial Times.

Важливо, щоб ЄС, країни G7 та інші країни, які заблокували російські активи, зробили такі ж кроки. З моменту блокування доступу росії до своїх резервів всього за кілька днів до повномасштабного вторгнення, жоден уряд, що запровадив санкції, не надав достатньо публічного і всебічного звіту про те, які активи москва тримала в їхній юрисдикції до війни й що з ними сталося після неї, Тривають дебати про те, чи слід арештовувати російські державні активи, щоб забезпечити виконання зобов'язань москви щодо виплати компенсації Україні, причому найбільше проти цього виступають Японія та члени G7 ЄС. Але не було запропоновано жодного вагомого аргументу на користь збереження в таємниці, що це за активи. ЄС знадобився рік, щоб вимагати від країн-членів збір та обмін такою інформацією всередині організації. Те, що було сказано публічно, було суперечливим й неформальним. Навіть Велика Британія, США та Канада не були більш прозорими.

Ця таємничість завдала шкоди. Вона показала путіну, що Захід має слабку волю (якщо він боїться навіть говорити про те, що це за активи, він напевно ніколи не наважиться їх забрати).

Згідно з даними ЗМІ, лише 4-5 мільярдів доларів російських резервів знаходяться в США. Але Euroclear, бельгійський зберігач більшості заблокованих активів був більш відвертим щодо цифр, ніж будь-який уряд і заявив, що він накопичив близько 15 млрд доларів готівкою в доларах США, оскільки термін погашення доларових цінних паперів, що належать росії, закінчився.

США мають можливість пролити світло на те, де можуть перебувати інші частини грошей москви — наприклад, будь-які несанкціоновані доларові платежі державним енергетичним компаніям за нафту і газ за останні два роки. Такі "тіньові резерви" накопичених експортних надлишків мають такий самий глобальний масштаб, як і заблоковані активи Центрального банку. Але їх виявлення вимагає детальної історії транзакцій та якомога ширшого тлумачення поняття "державні активи".

"Якщо США, Велика Британія і Канада опублікують все, що вони знають про російські резерви, вони викриють залишки у своїх фінансових установах або центральних банках на суму близько 60 мільярдів доларів США. В останню чергу, "англомовні" члени G7 можуть забрати ці гроші й розглядати їх як такі, що походять з російських резервів і підлягають можливому вилученню", — зазначає газета.

G7 краще було б змагатися за першість у відкритості інформації про російські державні активи. Це дозволило б розвіяти значну частину невизначеності, повернути ініціативу у сфері економічної безпеки та дещо перезавантажити політичне протистояння щодо того, як виконати одностайну обіцянку використати заблоковані резерви на користь України.