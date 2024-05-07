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ПОЛІТИКА

російські фінансові потоки скоротилися після того, як США націлилися на військову машину путіна – FT

07 травня 2024, 16:07
російські фінансові потоки скоротилися після того, як США націлилися на військову машину путіна – FT
Стоп росія
російські трейдери звернулися до дрібніших банків і альтернативних валют, оскільки великі банки в таких країнах, як Туреччина і Китай, ухиляються від співпраці.

Обсяги торгівлі москви з такими ключовими партнерами, як Туреччина і Китай, скоротилися в першому кварталі цього року після того, як США націлилися на міжнародні банки, що допомагають росії купувати найважливіші товари для допомоги у військових діях. Указ президента США наприкінці минулого року змусив кредиторів відмовитися від російських контрагентів і уникати операцій у різних валютах, кажуть західні чиновники й три високопоставлені російські фінансисти.

Про це пише Financial Times.

"росії стало складніше отримати доступ до фінансових послуг, які необхідні для отримання цих товарів. Безумовно, мета полягає в тому, щоб значно ускладнити рух цих грошей, збільшити вартість для росіян [і] тертя в системі. Дезорганізація — це важливий результат", — сказала заступник помічника міністра фінансів США з глобальних питань Анна Морріс.

Чиновники й фінансисти вважають, що для того, щоб обійти обмеження, росії тепер потрібна зростаюча мережа посередників, навіть якщо транзакції не мають жодного стосунку до російської військової машини. При цьому збільшуються витрати на конвертацію валюти й комісійні. 

Обмеження США спрямована проти банків країн, які зафіксували різке зростання торгівлі з росією після введення санкцій. Американські чиновники й експерти зазначають, що різке скорочення експорту із Туреччини до росії, пов'язаного з війною в Україні, пояснюється страхом банків перед США, які можуть відстежити будь-яку доларову операцію і завдати шкоди кредиторам, викресливши їх із доларової фінансової системи.

Обмеження на платежі мали стримуючий ефект далеко за межами тіньової торгівлі складовими для російської військової машини, оскільки банки припиняють цілі категорії транзакцій з москвою, щоб не потрапити під санкції США. російські трейдери звернулися до дрібніших банків і альтернативних валют, оскільки великі банки в таких країнах, як Туреччина і Китай, ухиляються від співпраці.

Фінансисти зазначають, що російські імпортери та експортери також укладають більше угод у рублях через труднощі з обміном валюти на долари і євро. Однак обмежена конвертованість рубля не дає змоги російським банкам і контрагентам заповнити втрачений обсяг торгівлі в доларах та інших західних валютах, каже один російський інвестор. 

СШАсанкціі проти росіїторгівлявійна в Україні

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