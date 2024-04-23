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ПОЛІТИКА

Британія оголосила про збільшення оборонного бюджету і закликає Європу наслідувати її приклад

23 квітня 2024, 18:51
Британія оголосила про збільшення оборонного бюджету і закликає Європу наслідувати її приклад
Завдяки цьому, британські витрати на оборону досягнуть 2,5% від ВВП.

Велика Британія, яка нещодавно виділила свій найбільший пакет військової допомоги Україні, пообіцяла збільшити власний оборонний бюджет на додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 93 млрд доларів) протягом наступних шести років, що значно перевищить критично важливий показник НАТО (2% від ВВП). Про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак під час візиту до Польщі 23 квітня.

За словами Сунака, додаткове фінансування є «найбільшим посиленням нашої національної оборони за ціле покоління», а у британському уряді повідомили, що цей крок «встановлює новий стандарт для інших великих європейських економік НАТО».

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що до кінця десятиліття Велика Британія витрачатиме на оборону еквівалент 2,5% ВВП на рік. Це зобов'язання, за словами Сунака, не вимагатиме скорочення видатків або підвищення податків та призведе до того, що в 2030-31 роках щорічні витрати Великої Британії на оборону становитимуть 87 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Якби всі країни НАТО виділяли на оборону щонайменше 2,5 відсотка свого ВВП, наш колективний бюджет збільшився б на понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів", - йдеться у заяві британського уряду.

Переляд фінансування передбачає інвестування додаткових 10 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття у виробництво боєприпасів і «радикальні» реформи британських процедур оборонних закупівель, заявив британський уряд. Уряд також обіцяє створити нове «Агентство оборонних інновацій» для стимулювання військових досліджень і розробок.

Раніше ми писали, що Німеччина закликає Британію витрачати більше коштів на оборону.

Британіяоборонний бюджет

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