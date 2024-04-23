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ПОЛІТИКА

Німеччина закликає Британію витрачати більше коштів на оборону – Politico

23 квітня 2024, 17:34
Німеччина закликає Британію витрачати більше коштів на оборону – Politico
Оборонні витрати Великої Британії залишаються незмінними вже деякий час.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак вже звик до закликів до збільшення витрат на оборону з боку своєї Консервативної партії. Але зараз, коли прем'єр-міністр вирушає в рідкісну закордонну поїздку, він, швидше за все, почує те ж саме від одного з найвідоміших союзників Великої Британії. Сьогодні 23 квітня Сунак вперше відвідає Німеччину в якості прем'єр-міністра, де канцлер Німеччини Олаф Шольц, як очікується, вимагатиме чітких гарантій щодо британських оборонних витрат після десятиліть реальних скорочень.

Про це повідомляє Politico.

Лише два роки тому було б немислимо, що Німеччина зможе витіснити Велику Британію за обсягом військових витрат. Але після вторгнення росії в Україну у 2022 році Берлін нарешті має намір виконати свою мету в рамках НАТО — витрачати 2% ВВП на оборону. Зобов'язання Німеччини щодо озброєнь для війни зараз майже вдвічі перевищують британські, і Шольц в останні місяці взяв за звичку закликати своїх європейських сусідів так само збільшити свої внески у військову міць континенту.

Зі свого боку, Сунак заявив про своє прагнення збільшити оборонні витрати Великої Британії до 2,5% ВВП — на 9 мільярдів фунтів стерлінгів на рік порівняно з нинішнім рівнем — але не виклав жодного реального плану щодо того, як і коли це може статися. Ця невизначеність, схоже, розчаровує союзників Великої Британії, так само як і багатьох членів його парламенту.

На Сунака продовжує чинитися значний тиск на батьківщині щодо інвестування в скорочення британських збройних сил в умовах зростаючої геополітичної нестабільності. Сунак і його канцлер Джеремі Хант виключили будь-яке реальне збільшення річних витрат на оборону в своїх останніх двох фінансових звітах, натомість надавши пріоритет передвиборчому зниженню податків. Високопоставлений чиновник в німецькому уряді сказав Politico, що "не схоже на те, що існує якийсь план збільшення оборонних витрат [Великої Британії] взагалі", зазначивши, що "вони залишаються незмінними вже деякий час".

Перед поїздкою до Берліна Сунак полетить до Варшави на переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом з питань оборони, після чого пізніше того ж дня вирушить до Німеччини. Під тиском як вдома, так і за кордоном, британський прем'єр-міністр використає цей дводенний тур для того, щоб зробити кілька заяв, пов'язаних з обороною.

Нагадаємо, Британія анонсувала найбільший пакет військової допомоги Україні.

Велика БританіяНімеччинаоборонавійна в УкраїніОлаф ШольцРіші Сунак

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