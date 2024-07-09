Новий прем'єр-міністр Великої Британії закликав збільшити витрати на оборону напередодні саміту НАТО

Стармер повідомив, що збільшення відбудеться "як тільки дозволять ресурси".

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перебуває під тиском колишніх воєначальників, які вимагають збільшити витрати на оборону на тлі попереджень про те, що світ зараз більш небезпечний, ніж будь-коли з 1945 року.

Про це повідомляє The Times.

Сьогодні прем'єр-міністр візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, що стане його першою закордонною поїздкою після загальних виборів, де, як очікується, він наполягатиме на тому, щоб Україна стала на "незворотний" шлях до членства в Альянсі. Він також проведе переговори віч-на-віч у Білому домі з президентом Байденом.

Стармер пообіцяв збільшити оборонні витрати до 2,5% від національного прибутку, але відмовився назвати дату, коли це буде зроблено. Натомість він заявив, що збільшення відбудеться "як тільки дозволять ресурси".

Попри останні зусилля, 20 з 31 членів НАТО все ще витрачають менше ніж 2% від свого ВВП на оборону, включаючи Францію і Німеччину. Велика Британія витрачає 2,3%, що робить її п'ятою за обсягом оборонним бюджетом у світі, позаду США, Китаю, росії та Індії. У порівнянні, Польща витрачає 4,1%, а Естонія — 3,4% від свого ВВП на оборону.