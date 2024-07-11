Новий прем'єр Британії зустрівся з Байденом

Стармер перебуває у Штатах на саміті НАТО.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу, 10 липня, привітав "особливі відносини" між Лондоном і Вашингтоном під час своєї першої офіційної зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Reuters.

Стармер був у Вашингтоні на саміті лідерів НАТО. З Байденом він говорив про історичні й культурні зв'язки Британії зі Сполученими Штатами, які були названі "особливими відносинами".

"Особливі відносини дуже важливі. Вони були сформовані за складних обставин й витримали так довго. Зараз вони сильніші, ніж будь-коли", - заявив новий британський прем'єр, додавши, що йому приємно підтвердити відданість НАТО та відносинам із США.

Повідомлялося, що в Британії відбулася зміна влади — після чотирнадцятирічної перерви Лейбористська партія знову стала керівною, а її лідер Кір Стармер розпочав формування свого кабінету. Консерватори на чолі з уже колишнім прем’єром Ріші Сунаком зазнали поразки на виборах.