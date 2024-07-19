Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Стармер: Лондон подвоїть допомогу Україні на тлі російської агресії

19 липня 2024, 13:44
Стармер: Лондон подвоїть допомогу Україні на тлі російської агресії
Стармер заявив, що агресія росії "непробачна і не може залишитися безкарною".

Україна користується непохитною підтримкою Великобританії, і Лондон "подвоїть" допомогу Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, повідомляє The Guardian .

Стармер заявив, що агресія росії "непробачна і не може залишитися безкарною".

Стармер сказав, що візит Володимира Зеленського на Даунінг-стріт став "справжньою історичною подією".

Кабінет міністрів Великобританії привітав українського президента оплесками стоячи, оскільки він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерській зустрічі з 1997 року.

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вашій присутності тут, - сказав прем'єр-міністр. - Для мене велика честь та привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії".

Він сказав, що той факт, що президент став першим іноземним лідером XXI століття, який особисто виступив перед кабінетом міністрів, свідчить про "ту пошану, якою він користується... у цій країні і в усьому світі".

Стармер сказав, що зранку прийняв запрошення знову відвідати Україну у майбутньому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Лондоні, де взяв участь у засіданні кабінету міністрів лейбористів, які перемогли на нещодавніх виборах у Британії.

Зеленський попросив прем'єра Стармера "продемонструвати своє лідерство" у питанні використання західної зброї для завдання ударів по території росії.

Великобританія незмінно надає підтримку Києву з початку війни, першою передаючи озброєння, які не наважуються поставити інші країни, зокрема танки та ракети.

Британіяпідтримка Українивійна

Останні матеріали

Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється