росія атакувала чотири ТЕС: є постраждалі
Про це ДТЕК повідомило на своєму Telegram-каналі.
"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.
За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - йдеться в дописі.
В компанії додали, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
Енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
Нагадаємо, що два тижні тому рф вдалось знищити Трипільську ТЕС.