росія атакувала чотири ТЕС: є постраждалі

Сьогодні вночі армія рф атакувала чотири теплових електростанції ДТЕК, є постраждалі цивільні.

Про це ДТЕК повідомило на своєму Telegram-каналі.

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.

За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - йдеться в дописі.

В компанії додали, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, що два тижні тому рф вдалось знищити Трипільську ТЕС.