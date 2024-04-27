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росія атакувала чотири ТЕС: є постраждалі

27 квітня 2024, 08:59
росія атакувала чотири ТЕС: є постраждалі
Фото: Reuters
Сьогодні вночі армія рф атакувала чотири теплових електростанції ДТЕК, є постраждалі цивільні.

Про це ДТЕК повідомило на своєму Telegram-каналі.

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. 

За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - йдеться в дописі. 

В компанії додали, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, що два тижні тому рф вдалось знищити Трипільську ТЕС.

 

ТЕСРосійські атаки

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