В Україні зупинилися всі теплоелектростанції Центренерго після нічної атаки

Сьогодні відбувся наймасованіший удар по ТЕС.

У ніч проти 8 листопада в Україні повністю зупинилися всі теплоелектростанції компанії Центренерго через масовану атаку росії на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Ракет було небачено багато, а дрони атакували по кілька штук на хвилину ті самі ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року. Не минуло й місяця від попереднього удару, а сьогодні вночі ворог одночасно вдарив по всій нашій генерації. Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль!"– йдеться у повідомленні компанії.

У Центренерго підкреслили, що теплоелектростанції не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці. Водночас російські атаки охопили всю теплову генерацію компанії.

"Ми втратили те, що відновлювали цілодобово. Повністю!"– зазначили у пресслужбі.

До складу Центренерго входять:

Трипільська ТЕС (місто Українка, Київська область),

Зміївська ТЕС (селище Слобожанське, Харківська область),

Вуглегірська ТЕС (місто Світлодарськ, Донецька область, тимчасово окупована).

Загальна встановлена потужність ТЕС компанії становить близько 14% від загальної потужності електростанцій України.

Нагадаємо, що сьогодні вночі армія рф випустила по Україні 503 ракети і дрони.