В Україні зупинилися всі теплоелектростанції Центренерго після нічної атаки
У ніч проти 8 листопада в Україні повністю зупинилися всі теплоелектростанції компанії Центренерго через масовану атаку росії на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Це наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Ракет було небачено багато, а дрони атакували по кілька штук на хвилину ті самі ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року. Не минуло й місяця від попереднього удару, а сьогодні вночі ворог одночасно вдарив по всій нашій генерації. Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль!"– йдеться у повідомленні компанії.
У Центренерго підкреслили, що теплоелектростанції не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці. Водночас російські атаки охопили всю теплову генерацію компанії.
"Ми втратили те, що відновлювали цілодобово. Повністю!"– зазначили у пресслужбі.
До складу Центренерго входять:
-
Трипільська ТЕС (місто Українка, Київська область),
-
Зміївська ТЕС (селище Слобожанське, Харківська область),
-
Вуглегірська ТЕС (місто Світлодарськ, Донецька область, тимчасово окупована).
Загальна встановлена потужність ТЕС компанії становить близько 14% від загальної потужності електростанцій України.
Нагадаємо, що сьогодні вночі армія рф випустила по Україні 503 ракети і дрони.