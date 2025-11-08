Армія рф випустила по Україні 503 ракети і дрони

Є влучання 26 ракет та 52 дронів.

У ніч на 8 листопада Росія завдала удару по Україні 503 повітряними засобами – 45 ракетами та 458 ударними дронами. Українські війська збили або подавили майже 415 цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

За даними Повітряних сил, українські підрозділи збили або подавили 415 повітряних цілей: 406 БпЛА та 9 ракет.

Водночас було зафіксовано прямі влучання російських ракет і дронів на 25 локацій: 26 ракет і 52 ударні БпЛА. Крім того, уламки впали на ще 4 території.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що всі понад 450 безпілотників, використаних у нічній атаці, були ударними.