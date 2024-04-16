рф вдалось знищити Трипільську ТЕС лише тому, що під час відбиття атаки закінчились ракети – Зеленський

Президент зазначив, що Україна, на відміну від Ізраїлю, сама захищає своє небо від ворожих ракет.

рф спромоглася знищити Трипільську ТЕС – одну з найбільших в Україні – тому, що ракет для захисту станції більше не залишилося.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS.

Про брак ракет для ППО глава держави заявив, коли коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які допомогли відбити атаку з боку Ірану. Зокрема, Зеленський зазначив, що Ізраїль самостійно не зміг би впоратися із масованим обстрілом.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні... Це справді демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", – заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна самостійно захищає своє небо від російських дронів та ракет. Зеленський зазначив, що партнери України дають нам техніку, але її все одно замало.

"Я вам наведу один приклад, дуже простий: на Трипільській станції, від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", – розповів Зеленський.

росіяни під час масованої атаки по Україні 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. Вона була постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Коментуючи питання щодо важливості фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки (США), Зеленський заявив, що "без цієї підтримки у нас не буде жодних шансів на перемогу."

"Потрібно бути набагато сильнішим за ворога. На сьогоднішній день у нас співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10. Чи зможемо ми втримати позиції? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день", - додав він.

Президент відзначив, що для повноцінного захисту підконтрольних Україні територій необхідно, аби українські військові мали такі самі обсяги артилерійських снарядів, як й у росіян.

Для удару по ТЕС російські окупанти застосували свою нову розробку - крилаті ракети Х-69, які мають покращені тактико-технічні характеристики. Ця зброя смертоносніша і потужніша за попередні зразки відповідних ракет.