Європа може стати залежною від російських добрив, так само, як це сталося з газом – FT

росія може використати своє зростаюче домінування на ринку добрив для політичних важелів впливу.

Азотні добрива, важливі для росту рослин, виробляються з використанням природного газу, і росія експортує все більше його до Європи, замінюючи частину газу, забороненого ЄС, заявив Свейн Торе Хольсетер, генеральний директор Yara International, одного з найбільших у світі виробників азотних мінеральних добрив.

Про це повідомляє Financial Times.

"Добрива — це новий газ. Парадокс полягає в тому, що ми прагнемо зменшити залежність Європи від росії, а зараз ми, як уві сні, передаємо росії критично важливі продовольчі ресурси й потужності по виробництву добрив", — сказав Хольсетер.

Згідно з даними Євростату, за рік до червня 2023 року ЄС імпортував з росії вдвічі більше карбаміду, поширеного добрива, ніж роком раніше. російський імпорт в поточному сезоні, що завершився в червні цього року, є нижчим, але все ще історично високим і становить третину від загального обсягу імпорту карбаміду в блок ЄС.

Після початку повномасштабного вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року ціни на поживні речовини для сільськогосподарських культур стрімко зросли, оскільки санкції, введені проти росії, обмежили доступ до природного газу, який є основною сировиною для виробництва азотних добрив, таких як аміак і карбамід. Це вдарило по європейських фермерах фінансово, тоді як фермери в інших країнах, особливо в Африці, взагалі перестали використовувати добрива, що призвело до зниження врожайності та поглиблення глобальної продовольчої кризи.

З того часу ціни на добрива знизилися, оскільки ціни на природний газ також знизилися, але європейська галузь виробництва добрив все ще переживає труднощі, оскільки російський імпорт займає більшу частку ринку, повідомив Хольсетер. російські виробники добрив отримують вигоду від нижчих витрат на енергоносії, адже вони також мають менше обмежень щодо сталого розвитку.

Хоча західні санкції передбачають винятки для російського експорту продовольства і добрив, москва скаржиться, що торгівля гальмується через занепокоєння покупців, їхніх банків і страховиків щодо причетності до неї російських осіб і компаній, які потрапили під санкції. Незважаючи на це, доходи від експорту російських добрив у 2022 році зросли на 70% завдяки вищим цінам. росія може використати своє зростаюче домінування на ринку добрив для політичних важелів впливу — так само, як вона це зробила з поставками енергоносіїв, вважає Хольсетер.