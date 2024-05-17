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Кабмін виділив 1,5 мільярда гривень на ремонт двох великих ТЕС

17 травня 2024, 15:25
Кабмін виділив 1,5 мільярда гривень на ремонт двох великих ТЕС
Фото: wikimedia.org
Сьогодні уряд України виділив більше ніж 1,5 млрд грн для відбудови Трипільської ТЕС на Київщині і Зміївської ТЕС на Харківщині.

 Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. 

"Сьогодні виділяємо 726 млн грн для державної компанії "Центренерго", якій належать Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині. Кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету", - зявив Шмигаль.

За його словами, також для відбудови цих критично важливих ТЕС виділяється ще 826 млн грн з фонду ліквідації наслідків агресії. Таким чином загальна сума складе більш ніж 1,5 млрд грн.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - сказав він. 

Міністр додав, що що наразі енергосистема країни цілісна і працює стабільно, проте генерації електроенергії не вистачає.

"Енергосистема цілісна і працює стабільно. Енергетики контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. Тому "Укренерго" вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення", – сказав він.

Нагадаємо, що 11 квітня росіяни поцілили у Трипільську ТЕС. Масштаби руйнувань жахливі.

 

ТЕСКабмінТрипільська ТЕСЗміївська ТЕС

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