Зміна міністра оборони рф навряд чи вплине на перебіг війни в Україні – розвідка Британії

Рішення путіна замінити міністра оборони рф на Андрія Бєлоусова навряд чи буде мати вплив на перебіг російської війни в Україні.

Про це Міноборони Великої Британії написало в соцмережі X (Twitter).

В розвідці пишуть, що Бєлоусов це професійний економіст без військового досвіду, який обіймав посаду віцепрем’єр-міністра рф з січня 2020 року, раніше був помічником російського президента Володимира путіна з економічних питань.

"Цілком ймовірно, що його призначено для забезпечення більшої ефективності витрат на оборону та тісної координації між галузями оборонної промисловості та потребами Збройних сил", – йдеться в дописі.

Також для Бєлоусова, ймовірно, це буде надзвичайно складним завданням, зважаючи на високий рівень корупції в російському Міноборони і Збройних силах.

"Дуже малоймовірно, що зміна міністра оборони матиме серйозний безпосередній вплив на ведення російської війни в Україні. Оскільки путін також оголосив, що жодних змін у вищому керівництві Генерального штабу Збройних сил Росії не буде, то, ймовірно, нинішній російський підхід до війни збережеться", – написали в британській розвідці.

Нагадаємо, що вчора розвідка Британії писала про те, що економіка України попри блекаути цьогоріч може зрости на 3%.