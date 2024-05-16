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Економіка України попри блекаути цьогоріч може зрости на 3% – розвідка Британії

16 травня 2024, 15:48
Економіка України попри блекаути цьогоріч може зрости на 3% – розвідка Британії
Українська економіка лишається стійкою на третьому році вторгнення росії, попри атаки на енергетичну інфраструктуру.

Ймовірно, що цього року Україна побачить реальне економічне зростання на рівні 3%.

Про це пише  Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X ( Twitter).

Міжнародний валютний фонд минулого року заявив про зростання економіки України на 5%.

В той же час, НБУ покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на цей рік, а інфляція впала до 3,2% у річному обчисленні. Цим самим посилила тенденцію зниження з піку понад 26% у 2022 році. 

Проте в другій половині 2024 року інфляція швидше за все зросте і НБУ прогнозує ослаблення ефектів сильного врожаю минулого року, відновлення споживання та зростання витрат для бізнесу під час війни.

"Поліпшення економічних умов в Україні, що продовжується, дозволило НБУ поступово знизити базову відсоткову ставку. НБУ знизив базову відсоткову ставку до 13,5% наприкінці квітня 2024 року порівняно з 14,5%, встановленими в березні 2024 року, що нижче піку воєнного часу у 25%", - йдеться в дописі. 

На початку травня ми також повідомляли, що Україна вийшла на довоєнні показники експорту.

 

економіказростаннярозвідка

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