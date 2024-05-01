Україна вийшла на довоєнні показники експорту

В квітні Україна ввезла 13 млн тонн вантажів.

Загалом експорт перевищив показники лютого 2022 року, повідомляє Міністерство економіки України.

Експорт в минулому місяці сягнув 3,3 млрд доларів.

"Заходи з відновлення та нарощування експорту, які вживає уряд спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат. За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного, адже важлива складова нашої політики "Зроблено в Україні". Разом зі збільшенням обсягів виробництва та залученням інвестицій у реальний сектор це сприятиме розвитку економіки", - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.

"Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній. Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів", - підсумувала міністерка.