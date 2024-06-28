Останніми тижнями ЗСУ завдали серію успішних ударів по російських авіабазах, з яких запускали дрони.

Тому росія на певний час змушена буде скоротити кількість запусків.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Х ( Twitter).

"Через те, що Україна впоралася з планами росії встановити контроль над повітряним простором над Україною, рф була обмежена у своїх можливостях використати свої значні сили швидких реактивних літаків та бомбардувальників", - йдеться в дописі.

Для подолання недоліку росія почала сильно залежати від широкого використання щодо недорогих безпілотних літальних апаратів.

Дрони використовувалися для перешкод для української ППО та атак на цілі як військові, так і цивільні, за межами досяжності її артилерії.

ВМС України та СБУ заявили, що завдали удару по 726-му російському навчальному центру ППО на російйському аеродромі Єйськ. Саме з цієї бази росія завдає ударів БПЛА по Україні.

Через атаку було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 осіб.

Розвідки каже, що в короткостроковій перспективі ці удари призведуть до деякого порушення здатності рф використовувати дрони для завдання ударів по цілях глибоко на території України з цих місць.

"Існує реальна ймовірність того, що росія розосередить свої операції з БПЛА по менш уразливих базах, і, отже, вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком імовірно, що Україна скористається своїми недавніми успіхами і продовжить кампанію боротьби з БПЛА на шкоду росії", - додали у відомстві.