Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області рф

Сьогодні вночі в росії безпілотник атакував нафтобазу в Тамбовській області.

На НПЗ пожежа, заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

"Атака на нафтобазу відбулася о 4:35 ранку. На місці події почалася пожежа", - йдеться в дописі.

Губернатор додав, що жертв немає.

За словами Єгорова, в разі необхідності буде проведена евакуацію місцевих жителів.

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