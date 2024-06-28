Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області рф
28 червня 2024, 09:24
Фото: dilova.com.ua
Сьогодні вночі в росії безпілотник атакував нафтобазу в Тамбовській області.
На НПЗ пожежа, заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.
"Атака на нафтобазу відбулася о 4:35 ранку. На місці події почалася пожежа", - йдеться в дописі.
Губернатор додав, що жертв немає.
За словами Єгорова, в разі необхідності буде проведена евакуацію місцевих жителів.
Нагадаємо, що цими вихідними російська ППО вбила людей на пляжі в Криму – соцмережі.