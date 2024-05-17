Стан Фіцо дуже важкий: його знову прооперували

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс ще одну операцію, проте його стан, як і раніше - дуже важкий.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, пише Denník N.

Міністр сказав, що Роберт Фіцо переніс двогодинну операцію, а лікарі намагалися зрушити стан пацієнта до позитивного прогнозу.

"Ситуація залишається дуже серйозною", - додав він.

За словами Калиняка, сьогоднішня операція мала сприяти поліпшенню загоєння ран, але мине кілька днів, перш ніж стане достеменно зрозуміло, як все розвиватиметься.

Мінстр повідомив, що перші чотири дні після вогнепального поранення будуть найважчими, але зараз він бачить прогрес.

За його словами, сьогоднішня операція показала, що перша операція проведена добре.

Раніше Орбан сказав, що Фіцо "перебуває між життям та смертю".

Нагадаємо, що в цю середу стався замах на Фіцо. У якому стані очільник словацького уряду.