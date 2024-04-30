росія готується спустити на воду два кораблі для Чорноморського флоту

Один із цих кораблів – носій крилатих ракет "Калібр".

росія планує спустити на воду два кораблі для Чорноморського флоту. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який називається "Тайфун", а також патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков", що називається "Виктор Великий".

Про це пише Defense Express.

У російському Міноборони заявили, що спуск кораблів на воду відбудеться в один день у травні, але точна дата не названа. Відбутися це має на Зеленодольскому заводі у Татарстані.

"Зазначимо, що завдяки мережі річок та каналів у рф є можливість посилення та перекидання кораблів таких класів фактично до будь-якого флоту та флотилії, можливо окрім Тихоокеанського. На практиці, кораблі з Зеленодольского заводу на постійній основі посилювали російські Чорноморський, Балтійський флоти та Каспійську флотилію", – пише видання.

Наголошується, що спуск кораблів на воду означає завершення лише однієї фази робіт. Після цього їх почнуть добудовувати вже на плаву, далі вони будуть проходити випробування. Автори матеріалу кажуть, що між спуском судна на воду та фактичною передачею замовнику зі вступом у стрій для таких кораблів у рф проходить ще доволі значний час.

До прикладу, корабель проєкту 22800 "Каракурт" під назвою "Аскольд" був спущений на воду у вересні 2021 року. 4 листопада 2023 року його уразили – тоді він перебував на заводі "Залив" в окупованій Керчі. Строк у три роки між спуском на воду та вступом у стрій для таких кораблів є звичайним.

"Щодо корабля проєкту 22160, то їх вступ у стрій значно швидший і займає менше року. Наприклад, "Сергей Котов", який був потоплений" 5 березня 2024 року ударом морських дронів-камікадзе, спустили на воду у січні 2021 року, а передача замовнику відбулась у липні 2022 року", – йдеться у матеріалі.

Малий ракетний корабель "Тайфун" закладено ще у вересні 2019 року. Як типовий представник проекту, його стандартне водозаміщення становить 800 тонн, а довжина – 67 метрів. Екіпаж налічує 39 осіб, а автономність корабля –15 діб, чого достатньо для виконання завдань у прибережній зоні.

"Хоча задача корабля – завдання далекобійних ударів, бо корабель має 8 пускових шахт під 3С14 під ракети "Калибр" та "Оникс". За протиповітряну оборону корабля відповідає ЗРГК "Панцирь-МЕ", а головним радіолокаційним озброєнням є РЛС "Минерал-М" з бойовою інформаційно-керуючою системою "Сигма"", – розповідає видання.

Щодо патрульного корабля "Виктор Великий" проєкту 22160, то він закладений ще у 2016 році. Він значно більший за проєкт "Каракурт": Його стандартне водозаміщення становить 1500 тонн, а довжина – 94 метри. Крім того, ін не належить до ракетних кораблів.

"Його екіпаж складається з 28 осіб, а автономність складає 60 діб. На кораблі має штатно базуватися вертоліт типу Ка-27. Задача корабля – саме патрулювання і він не є носієм ракет "Калибр" та "Оникс", хоча за планом він мав мати модульне озброєння, включно з пусковими 3С14. Але у рф традиційно щось пішло не по плану та російські моряки отримали величезну патрульну "яхту" з мінімумом озброєння: одну корабельну артустановку та ППО у вигляді моряка з ПЗРК. Саме тому на вертолітну палубу кораблів проєкту 22160 у рф ставлять сухопутні ЗРК "Тор"", – пише Defense Express.