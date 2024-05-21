Ердоган розкритикував Євробачення: "Неможливо зустріти нормальну людину"

Турецький лідер відкинув толерантність, висловлюючись про пісенний конкурс.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з різкою критикою на адресу пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це повідомляє The Guardian.

Політик заявив, що популярне шоу "заохочує гендерну нейтралізацію" та "становить загрозу для традиційної сім'ї".

Ердоган назвав учасників "Євробачення" "троянськими конями соціального занепаду" та сказав, що його уряд був правий, коли вирішив 12 років тому більше не посилати на конкурс своїх представників.

Турецький лідер також дозволив собі відверто ксенофобську заяву про те, що на "Євробаченні", мовляв, "вже не можна зустріти нормальну людину".

Нагадаємо. що Туреччина вигравала "Євробачення" у 2003 році - за рік до того, як це вперше зробила Україна. Саме у Стамбулі Руслана здобула свою перемогу. Цьогоріч конкурс виграли швейцарський небірнарний співак Nemo, Україна посіла третє місце.