Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вибори президента Ірану відбудуться 28 червня

21 травня 2024, 09:11
Вибори президента Ірану відбудуться 28 червня
Фото: DW
На реєстрацію у кандидатів буде лише 5 днів.

Попри відведені законом 50 днів на організацію виборів президента, в Ірані з цим завданням впораються раніше.

Про це пише Укрінформ.

Волевиявлення, яке визначить наступника загиблого Ебрагіма Райсі, призначене на 28 червня.

У потенційних кандидатів буде дуже мало часу, аби зареєструватися: документи прийматимуть лише з 30 травня до 3 червня. А офіційно передвиборча кампанія в ісламській республіці розпочнеться 12 червня.

Незважаючи на наявність в конституції посади віцепрезидента, влада до нього, на відміну від моделі США, не переходить на постійній основі. Чинний на цій посаді Мохаммед Мохбер поки буде лише виконувачем обов'язків і має виграти вибори, щоб повноцінно стати президентом - особою, яка в Ірані навіть не є главою держави.

Нагадаємо, що Президент Ірану Ебрагім Райсі загинув в аварії гелікоптера разом з міністром закордонних справ.

Іранвійна в Українівибори преидентаросія-агресор

Останні матеріали

Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється