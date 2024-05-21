Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер

Том Купер рекомендує прочитати останню публікацію Ендрю Таннера, який веде блог, присвячений вивченню "зловісних" систем. Він займається аналізом стратегії та оборонної політики з відкритих джерел за допомогою теорії систем. Його гасло: "Ви можете не цікавитись системами, але системи *дуже* зацікавлені у вас". У своїй публікації, окрім опису поточної оперативної ситуації на фронті в Україні, автор аналізує стратегічний задум росіян щодо наступу на Харківщину: яка логіка ними може керувати та як це пов'язано з їхніми діями в лютому 2022 року, а також як перегукується із Другою світовою війною. У першій частині статті йдеться про поточну ситуацію.

Вступ Тома Купера. Круте чтиво. Особливо паралелі з Другою світовою війною. Майте на увазі, що завдяки таким російським військовим теоретикам, як Гарєєв (який до останнього подиху наполягав на тому, щоб російські збройні сили вивчали і переосмислювали Другу світову війну), те, що нам на Заході може здатися "арахісом", майже напевно матиме сильний емоційний, навіть гіпнотичний вплив на тих, хто планує в Генштабі. Можливо, і на Пуддінга теж.

Оборона дає більшу свободу дій. Новий наступ росіян чи диверсія?

Напередодні 9 травня, коли москва святкувала закінчення Великої Вітчизняної війни, у Харкові розгорнулася нова наступальна операція. Але чи це справжня справа, чи диверсія?

Орки відкрили новий фронт у Харкові, про що українські організації, такі як Центр оборонних стратегій та Frontelligence, попереджали вже кілька тижнів. Схоже, що в ньому задіяно близько двох дивізій із 20 тисяч військовослужбовців, що досить багато говорить про наміри москви.

Україна, огляд сходу 12 травня 2024 року.

Це не просто витівка чи прикордонний рейд. Однак це також не те, що саме по собі могло б змінити хід конфлікту. московські війська не наступають на Дніпро на захід від Харкова, принаймні поки що.

За три дні запеклих боїв орки спромоглися захопити лише низку прикордонних сіл, які вже перебували в сірій зоні, що розділяла сторони. Дехто критикує відсутність укріплень, але немає сенсу будувати бар'єри прямо на кордоні, де будівельні бригади вразливі для артилерії та безпілотників. І якщо ви дотримуєтеся схеми територіальної оборони, на яку Україна фактично перейшла наприкінці зими, очікується просування ворога в сіру зону.

Життєво важлива військова концепція, яку більшість експертів і навіть багато професіоналів не розуміють, ­– це ініціатива. Часто про одну сторону говорять, що вона має ініціативу, тому що активно атакує іншу. Але насправді йдеться про щось більш тонке – про свободу дій.

У той момент, коли ви вводите в дію військові ресурси, ви фактично певною мірою втрачаєте ініціативу. Ви взяли на себе зобов'язання щодо дій, які займуть певний час, щоб розслабитися або адаптуватися, якщо події розвиватимуться погано. Оборона здебільшого перевершує напад саме тому, що нападник поступається ініціативою – принаймні до того моменту, поки його інвестиції в ресурси не окупляться, змусивши опонента вжити заходів, яких він би не став робити в іншому випадку.

Ось чому обман і несподіванка є такими потужними інструментами: якщо ворога можна спонукати до операції, до якої ви готові, то хто насправді володіє ініціативою? Вам потрібна якісна інформація, щоб звести до мінімуму помилки, які визначають хід бою і так часто вирішують його долю.

Для того, щоб перемогти у цій війні, будь-яка сторона повинна знищити військовий потенціал свого супротивника. Щоб захистити свою свободу, Україна повинна буквально знищити резерви, які москва змогла створити за останній рік, аби створити простір для тривалих контрнаступальних дій.

Ось чому я розглядаю харківську гру москви як можливість, а не як загрозу. Насправді, якщо тільки ці операції не є дуже витонченою витівкою перед раптовим наступом на захід від Харкова в напрямку Дніпра, ці атаки на схід від міста означають, що росія обрала більш обмежений варіант відповідно до своєї триваючої кампанії виснаження.

Орки дійсно мають на меті розвернути фланг України, але лише за рахунок розширення вже існуючого. Інша причина цього наступу – просто відплата Україні за рейди, які російські "свободівці" здійснили на Бєлгород з Харкова цієї весни.

Певні образи змушують путіна реагувати певним чином, щоб зберегти ілюзію влади, від якої він залежить. Час і темпи нещодавніх бомбардувань українських енергетичних об'єктів свідчать про те, що це скоріше кампанія помсти за напади України на російську нафтову інфраструктуру, ніж частина послідовного стратегічного плану, спрямованого на підрив української економіки.

путін, простіше кажучи, просто діє напролом. Він атакує зараз, тому що наступні чотири-шість тижнів є вразливим періодом, поки Україна чекає на запізніле надходження допомоги. Його війська, схоже, докладають зусиль, щоб розвернути фланг Куп'янського фронту, водночас побоюючись ризику, який за собою потягне спроба відрізати Харків і вийти до Дніпра. Хороший спосіб втратити польову армію, якщо ви облажаєтесь, як орки робили з кожним іншим великомасштабним наступом протягом двох років поспіль.

Як я розповім у другому розділі, путін, схоже, намагається повторити ту частину наступу 2022 року, яка дійсно спрацювала. Але вдруге це, мабуть, не вдасться.

Настав сезон бойових дій. Завдяки інтернету жах війни стає очевидним

Весна розквітає по всій Україні, замість сіро-коричневої зими в степи приходить яскрава зелень. В епоху безпілотників це означає, що завдяки поверненню рослинного покриву настає сезон бойових дій.

Навіть тепловізори не помічають рослинність: рослини випромінюють інфрачервоні хвилі, невидимі для людського ока. Днями я переглядав супутникові знімки Sentinel і був вражений тим, як легко простежити фронт на півдні, дивлячись на фальшиву кольорову карту NDVI, де темно-зелений колір відповідає рослинному покриву.

Від Sentinel Hub. Композитне зображення NDVI з фальшивим кольором (гаразд, кольором) за 7 та 10 травня 2024 року. Додано синю та червону лінії. Просимо вибачення у всіх, хто не розрізняє червоно-зелений колір, але сподіваємося, що лінію приблизно за 40 км на південь від синьої видно.

Більшість світло-зеленого кольору на зображенні вище відповідає полям, які, ймовірно, були недавно засіяні, тому там є лише пагони над ґрунтом. Темніша зелень на зображенні відповідає більш природній рослинності, і її більше у сірій зоні та лісових масивах. Звісно, не так багато фермерів хочуть працювати на території, де повно мін і де будь-якої миті можуть приземлитися безпілотники чи артилерія. Хто захоче довірити своє життя оператору дрона, який, можливо, не має достатньої підготовки, щоб відрізнити трактор від танка? Або, з боку орків, навіть не дбає про це...

Важко уявити собі масштаби цієї трагедії, що триває. Сотні тисяч людей щодня вирушають у сіру зону, щоб виконувати свою роботу. Тисяча орків і, ймовірно, кілька сотень українців гинуть або калічаться в процесі. Все тому, що путінська імперія не може спокійно сидіти за власними кордонами.

Кожен із них – це окрема історія, трагічна чи героїчна, але це все одно життя, обірване назавжди. І в цій війні вперше весь жах стає видимим для всіх завдяки інтернету. Останні миті життя нещасного орка, чию команду знищили безпілотники, можуть транслюватися по всьому світу, щоб мільйони чи мільярди людей могли спостерігати, як він висмикує чеку з гранати і засовує її в жилет – з передбачувано жахливими наслідками, у множині, звичайно ж.

Ніколи ще похмура і жахлива правда війни не була такою доступною для багатьох. Війна робить раціональне божевільним, а божевілля – раціональним. Єдина хороша річ, яка може вийти з цього жалюгідного, безглуздого конфлікту, – це те, що людям доведеться закрити очі на те, що таке війна і що вона означає. Чому її слід уникати майже за будь-яку ціну, але воювати з невблаганною люттю, щоб якомога швидше і назавжди покінчити з кошмаром, коли бій стає неминучим, як це сталося в Україні.

Зусилля москви на новому харківському фронті потрапили в заголовки газет цього тижня, але, не зумівши прорватися далі тактичного рівня після падіння Авдіївки три місяці тому, кремль, очевидно, дотримується стратегії виснаження. путін не може виграти війну, тому йому залишається сподіватися, що його вороги поступляться полем після того, як розчаруються у вартості продовження боротьби.

Минулого тижня на фронтах. Небезпека, з якою стикається Україна

На Дніпровському фронті російські війська намагалися захопити Нестригу, острів у гирлі Дніпра, а також Кринки (досі). Всі спроби не увінчалися успіхом. Орки майже не мають успіху в цьому секторі, окрім стримування українських плацдармів. Обидві сторони змушені покладатися на катери для логістики, а з урахуванням того, що безпілотники постійно отримують кращі прилади нічного бачення, це нелегко підтримувати. Збільшення поставок артилерії має незабаром дати Україні серйозну перевагу.

На Запорізькому фронті, здавалося б, нескінченний наступ орків на Роботине перетворив руїни міста на постійну сіру зону. Вони заходять і знищують, але Україна не може довго утримувати багато людей на землі, бо залишилося не так багато пристойних позицій. Тож москва продовжує повільно закріплюватися на околицях, по одній лісосмузі за раз. Україна, схоже, тримає в цьому районі лише дві-три бригади, які переважно воюють за регіон щодуху, тому ціна для росії дуже висока.

У районі річки Мокрі Яли ворог вийшов на околиці населених пунктів Урожайне та Старомайорське, які були звільнені 2023 року. Зусилля тут, ймовірно, слід розглядати в парі з наступами в напрямку Курахового, утворюючи два кліщі, які мають на меті витіснити Україну з району, що може слугувати плацдармом для абсолютно смертоносного контрнаступу на Маріуполь восени. Спроба росіян взяти Красногорівку трохи далі на північ необхідна для того, щоб прикрити північний фланг фронту Вугледар-Курахове, а також південний фланг наступу на захід від Авдіївки, що застопорився.

Авдіївський фронт був напруженим, але стабільним, а прибуття 100-ї та 110-ї механізованих бригад заблокувало подальше просування в напрямку Новоолександрівки. Це дозволило 115-й бригаді або будь-якій бригаді, що її замінить, закріпитися на більш вузькому фронті біля Калинового, звідки вона може вести вогонь вниз по схилу на Архангельське і Керамік.

Наразі занадто рано говорити про те, що московська атака тут була стримана; цілком ймовірно, що свіжі сили будуть ротуватися, щоб відновити темп, якщо зможуть. За останні кілька днів єдиний помітний прогрес, якого досягли орки, знову припав на південний край поля бою, де сили, очевидно, накопичуються через річку Дурну, щоб спробувати взяти хребет на північний захід. Поки українські сили утримують позиції на осі Уманське-Новопокровське-Сокіл, все ще існує небезпека локальної контратаки проти дивізії, яка захопила Очеретине, тому місцевий командир орків захоче зачистити цю територію.

Я продовжую вважати, що фронт Авдіївки і фронт Часового Яру також пов'язані між собою ­– це одна з небагатьох ділянок зони зіткнення, де москва може провести дві операції в досить широкому масштабі, щоб прорвати оборону України на досить великій території, яку можна використати в стилі "глибокої битви". Прямий шлях через Торецьк не є ідеальним, оскільки ця місцевість знаходиться на відносній висоті і всіяна високими горами від минулих гірничих робіт, які українці називають "териконами", як той, що був центром бойових дій під час битви за Авдіївку.

москва дуже хотіла б повторити авдіївський успіх у Торецьку, що відкрило б шлях до облоги перехрестя Костянтинівки і подальшого наступу на Краматорськ. Ці два фронти разом складають південні кліщі спроби досягти і оточити Краматорськ і Слов'янськ із залученням сил, що наносять удари в напрямку річки Сіверський Донець у районі Тернів. Допоміжні зусилля спрямовані на те, щоб зруйнувати Сіверський виступ, південний край якого тривалий час утримувався 10-ю гірсько-штурмовою бригадою, що зазнає постійних атак протягом останніх кількох тижнів. Після безперервного перебування тут протягом майже двох років підрозділ має добре знати місцевість, але також бути дуже втомленим – так само, як і 81-ша аеромобільна бригада, що стоїть у Білогорівці на північ.

І на цьому ми переходимо до огляду фронтів в районі Куп'янська, де Кислівка та Котлярівка нещодавно впали під ударами орків. Тут москва вже давно зосередила одне зі своїх нібито найкращих з'єднань, 1-шу гвардійську танкову армію, але просунулася до Куп'янська дуже мало. Україна використовує цей район як своєрідний тренувальний полігон для нових бригад, причому аналітики попереджають, що регіон може піддатися інтенсивному штурму в будь-який момент, але жоден із кроків москви ніколи не заходив дуже далеко, що призводить до поширеної думки, що ця територія переважно призначена для того, щоб відвернути увагу України від Донбасу.

Початок нових наступальних операцій ближче до Харкова може свідчити про постійне розширення цієї стратегічної витівки – хоча ситуація може перерости у щось набагато небезпечніше. Небезпека, з якою стикається Україна, полягає в тому, що якщо москва задіє достатньо своїх стратегічних резервів, це може потенційно загрожувати активізацією північного крила зусиль, спрямованих на вихід за Слов'янськ і Краматорськ.

Для москви це повернення до витоків. Це майже те саме місце, де я передбачав у лютому 2022 року, що путін розпочне наступ саме так, як він це зробив пізніше.

Друга частина: Гігантська афера та фіговий листок путіна

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