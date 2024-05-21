Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер

Друга частина публікації Ендрю Таннера, який аналізує стратегії та оборонні політики з відкритих джерел за допомогою теорії систем. Автор аналізує можливий задум путіна у харківському наступі та стратегічні фактори, які впливатимуть на війну росії проти України.

Харківський наступ путіна 2024 року. Три можливості, яку ж з них він обере?

Битви навколо Харкова у Другій світовій війні часто закінчувалися катастрофічно не на користь радянської сторони. Після втрати регіону у жовтні 1941 року, взимку та навесні 1942 року Москва контратакувала. До травня 1942 року Червона армія форсувала Сіверський Донець в районі Ізюма, маючи на меті оточити Харків з півдня і вийти до Дніпра, відрізавши німецькі війська, що діяли на півдні України, від тих, що були ближче до Москви. Операція зазнала жахливого провалу.

Взимку 1943 року радянські контрнаступи після Сталінграда змогли повернути Харків під радянський контроль. Наступаючи на південь від міста і знову з Ізюма вздовж Сіверського Дінця, Червона армія мала намір вибити німців та їхніх союзників з півдня України. Але німецькі війська під командуванням фон Манштейна завдали одного зі своїх знаменитих ударів у спину, вдаривши по радянських військах, коли їхній наступ пройшов свою природну кульмінаційну точку, і просунулися через Харків до Бєлгорода. Лише в серпні 1943 року Харків був знову звільнений, причому Москва мала перевагу у військах 5:1, а в танках – понад 10:1 після нищівних втрат Німеччини під Курськом.

Коли путін почав нарощувати сили вздовж українських кордонів у 2021 році, я оцінив, що його метою в будь-якій війні буде відволікти Україну загрозою Києву, поки його війська забезпечать сухопутний міст до Криму і просунуться в Харків. Наступним кроком було б закриття пастки навколо українських сил, якщо вони утримають лінію фронту на Донбасі і не відступлять.

Мій прогноз війни путіна проти України станом на 15 лютого 2022 року. Здебільшого правильно визначив південь і схід, хоча не помітив просування через лінію зіткнення на Донбасі вздовж плечей.

Це те, на що розраховувала Україна, і, загалом, те, що Москва фактично зробила, принаймні на півдні. Саме тому в перший день штурму Україна мала лише пару артилерійських бригад і одну бригаду Національної гвардії, а також кілька місцевих гарнізонів регулярних військ, які боролися за Гостомель. Цілком логічно, що сили Москви в Білорусі були частиною блефу, оскільки їх було занадто мало, щоб захопити й утримувати місто розміром з Київ.

Зрештою, завдяки військовій підготовці України – розосередженню життєво важливих речей, таких як літаки і системи протиповітряної оборони, наприклад, і запеклій відповіді пересічних українців, Київ оговтався від початкової несподіванки, і гамбіт Москви повністю провалився. Наслідком цього стало те, що їй не вистачило сил, необхідних для того, щоб закрити пащу пастки навколо Донбасу, навіть незважаючи на те, що українські війська були змушені відступити з північного та південного крил лінії зіткнення.

путін завдав удару саме тут, бо на півдні його війська насправді діяли за здоровою військовою логікою, за винятком тієї приреченої летючої колони, яку вони відправили з Миколаєва на Вознесенськ, щоб спробувати форсувати Буг і дістатися до Одеси. За кілька днів впав життєво важливий Мелітополь, Маріуполь був оточений, а орки отримали плацдарм через Сіверський Донець в Ізюмі.

Квітень 2022: кліщі стискаються на Донбасі, навіть коли Москва відступає з Києва.

Чому план путіна на півдні та сході України був настільки передбачуваним, незважаючи ні на що, окрім історії і тієї невеликої кількості інформації з відкритих джерел, яка була доступна? Переважно географія. Для проведення наступу необхідно мати достатню логістику, щоб забезпечити війська. Ви, як правило, уникаєте місць, де ворог може легко захиститися. Дороги і, особливо, залізниці через сільську місцевість – ваші друзі, і гарний маршрут проходить прямо по річці Оскіл у Куп'янську, а потім прямує на південь до Слов'янська через Ізюм. На півдні Мелітополь завжди був важливим містом, і звідти очевидним кроком є рух на північ, якщо ви здатні.

Хоча путінська орда спочатку порушила всі правила справжньої війни, думаючи, що може зіграти з Києвом у Будапешт чи Прагу, вже за кілька днів більшість зусиль повернулися до чогось більш розумного на півдні. Москва, яка протягом місяця намагалася оточити Київ, не змогла відтіснити українські війська на сході достатньо швидко, щоб спричинити повний крах. Україна змогла зупинити наступ росіян вздовж лінії Сіверського Дінця, стримати єдиний плацдарм Москви, а восени 2022 року контратакувати на північ від Ізюма, дійти до Куп'янська і змусити Москву відступити.

Це ознаменувало момент, коли путін більше не міг вдавати, що перемога в "спеціальній військовій операції" була неминучою. Це було приниження, якого він, вочевидь, так і не зміг пережити. Це робить ще більш імовірним, що харківський наступ є чимось більшим, ніж простий фінт або спроба буферизувати Бєлгород від українських обстрілів.

Три траєкторії здаються ймовірними: A) москва може активізувати цей сектор і, можливо, інші, такі як Суми, на північний захід від Харкова, щоб розтягнути українські сили, створивши реальну загрозу. Це могло б полегшити зусилля в інших місцях; B) натомість, це може бути фіксація українських сил в районі Харкова перед несподіваним наступом на захід від міста; C) мета може полягати в тому, щоб обійти українську оборону з флангу на північ від Куп'янська в спробі відновити наступ на Слов'янськ з півночі, повторивши успіх початку 2022 року.

Основні варіанти наступу Москви, зважаючи на те, на якій стадії наступу вона перебуває сьогодні. Варіант C є найменш вірогідним, A – найбільш вірогідним, хоча A+B є природним розвитком подій.

Рівень задіяної Москвою сили робить все, що відбувається, схожим на щось більше, ніж просто хитрість. З'явилося відео, на якому видно, як російська балістична ракета "Іскандер" знищує українську реактивну систему залпового вогню "Вампір" після того, як вона повернулася в укриття. Але це все одно, що вбити комара кувалдою. "Вампір" – це український варіант стандартної реактивної системи залпового вогню "Град", яку використовував майже кожен радянський замовник з часів Карибської кризи. Це не та ціль, по якій варто використовувати високоточну балістичну ракету, якщо тільки ви не відчуваєте крайньої необхідності – або не хочете довести свою точку зору.

Москва або справді дбає про цю операцію, або хоче, щоб Україна думала, що дбає. Зрештою, найкращі фінти – це ті, які ви не можете ігнорувати. Однак Україна має план на такий випадок, а фортифікаційні споруди досить добре підготовлені від кордону, щоб Москва не змогла перервати будівництво рутинними обстрілами.

Питання в тому, скільки вогневої потужності Москва врешті-решт задіє. Якщо вона дійсно має підготовлений 120-тисячний стратегічний резерв, це дорівнює приблизно дюжині дивізій радянського зразка, що з'являються на полі бою сьогодні. Відкинута концепція батальйонної тактичної групи, яку московська військова машина ніколи не була достатньо професійною, щоб змусити працювати. Зараз ми маємо справу з трикутними дивізіями з трьома основними піхотними полками, кожен з яких має кілька окремих батальйонів і щонайменше роту одноразового штурмового підрозділу в кожному.

Дивізія і бригада стають плутаними термінами при порівнянні систем НАТО і Радянського Союзу. Загалом, те, що в Радянському Союзі називалося дивізією, має приблизну бойову силу аналогічної за оснащенням бригади НАТО. Москва, очевидно, відправила 18-ту мотострілецьку дивізію на Харків і 72-гу мотострілецьку в напрямку Куп'янська, а Україна відреагувала, перекинувши приблизно по бригаді на шляху кожної з них, 42-га блокувала 18-ту мотострілецьку і загін або більше з 92-ї української штурмової на шляху 72-ї мотострілецької.

Найбільшою невідомою про стан конфлікту на даний момент є стан резервів кожної зі сторін. Побіжний підрахунок публічно відомих позицій українських підрозділів виявляє щонайменше дванадцять основних бригад, які не оновлювали публічну інформацію про своє місцезнаходження щонайменше місяць. Якщо припустити, що нова політика Сирського почала діяти в березні, Україна могла б легко відвести 12-15 бригад, щоб почати формувати життєздатний стратегічний резерв.

Україна розширила свої збройні сили в 4-5 разів з 2022 року, а це означає, що разом з охочими партнерами вона може щомісяця виставляти до 30 тисяч людей у військовій формі. Це майже ідентично 30 тисячам, які здатна підготувати Москва, але, ймовірно, є суттєвим перебільшенням, оскільки багато українських військовослужбовців несуть службу в тилових районах і, ймовірно, не проходили суворої бойової підготовки в результаті. Зрештою, тренувальна пропускна здатність не може бути такою великою.

Тим не менш, здатність одночасно тренувати чотири бригади з 20 тисяч нових військовослужбовців видається цілком реальною. Я вважаю, що Україна має 3-6 бригад, які можуть бути розгорнуті для врегулювання надзвичайних ситуацій у будь-який момент часу. Двох повинно бути достатньо, щоб зупинити наступ, який розпочала Москва. Якщо він посилиться і Москва перекине ще один або три корпуси, це все одно не підштовхне Україну до кризи, за умови, що укріплення і підготовка будуть на висоті.

Для Москви головна привабливість наступальних операцій у цьому регіоні, окрім потенційного відволікання українських резервів від інтервенції на інших фронтах, полягає в тому, що Україна не в змозі завдати удару вглиб її логістичної мережі. Кожна операція росіян зупиняється, не пройшовши більше десяти кілометрів, частково через неефективність розподіленої системи постачання, яку довелося запровадити Москві.

За інших рівних умов централізація забезпечує ефективність, а децентралізація – стійкість. Легше організувати доставку вантажівок до артилерії з великого складу, розрахованого на велику пропускну здатність, ніж з менших складів. Останнє можливе при розумному плануванні, але незмінно потребує більше ресурсів.

Ось чому обмеження на використання Україною ATACMS та іншої високоточної зброї з дальністю стрільби до кількох сотень кілометрів є настільки безглуздим. На початку конфлікту були підстави побоюватися, що Москва може сприйняти запуски балістичних або крилатих ракет з України як початок ширшої інтервенції НАТО або, що ще гірше, як роззброюючий ядерний удар.

Але оскільки всі вже встигли поспостерігати за поведінкою один одного, абсолютно очевидно, що ніхто не використовує цю війну як привід для нанесення обеззброюючого або обезголовлюючого удару, ядерного чи іншого. На цьому етапі гри Москва просто не повірить, що кілька десятків ракет, які можуть впасти на її територію в будь-який момент з України, становлять загрозу виживанню режиму.

путін, очевидно, нарешті зрозумів, що якщо він збирається відкрити новий фронт, то Харків – це його найкращий вибір, допоки, звісно, російські війська не відійдуть достатньо далеко від кордону, щоб їхні запаси були передислоковані на українську сторону кордону. Тоді настане час HIMARS і ATACMS. Це одна з причин, чому я не очікую, що його війська зможуть повторити свої успіхи на початку 2022 року.

Дехто, без сумніву, наполягатиме на тому, що Москва робить помилку, не зосереджуючи усі наявні сили на справді вирішальному фронті. Проте часто люди говорять про логістику, не усвідомлюючи, що ефективна пропускна здатність буде різною.

Під цим я маю на увазі, що цілком можливо наситити логістичний потенціал місцевості до такої міри, що введення додаткових військ принесе більше шкоди, ніж користі. Тому не можна говорити про те, що Україна утримує внутрішні рубежі.

Завдяки безпілотникам доводиться набагато більше розкидати сили. Концентрація їх для вирішального удару, швидше за все, тепер є питанням інтенсивного наступу на більш широкому фронті, ніж це було стандартно в тактиці холодної війни, коли навіть кілька десятків бронемашин могли ефективно ховатися в проміжках між ворожими радарами і супутниковим скануванням. Щоб прорвати фронт противника, тепер потрібно діяти на більшій території і при цьому якось нарощувати темп, щоб не допустити утворення нової оборонної лінії на невеликій відстані від тієї, яку ви захопили.

Ваші основні варіанти – розгромити весь фронт, який є або може бути ізольованим, або наступати повсюдно, виснажуючи ворога доти, доки не утвориться слабке місце. Останній підхід найкраще підходить для децентралізованих, високоавтономних команд, а не для інтенсивних механізованих штурмів, на які покладається Москва. Завдяки відсутності серйозних перешкод на місцевості в степу, окрім водних каналів, озер і населених пунктів, перший варіант також не є ідеальним для Москви – звідси її наполегливі спроби створити котел, затиснувши в ньому українські війська.

Я очікую, що протягом наступних двох місяців Москва спрямує значну частину своїх резервів на наступальні дії по всій лінії зіткнення. Тренуючи приблизно на 10 тисяч більше орків, ніж вона втрачала щомісяця протягом останнього року, комбінуючи підрозділи з мотоциклів, квадроциклів і гольф-карів, а також МТ-ЛБ 1950-х років і танків, (погано) захищених металевими екранами, Москва має на папері таку ж велику армію, як і в 2022 році, коли вона починала. Але це приховує величезний ступінь незворотної деградації завдяки бездушному ставленню Москви до своїх військ на передовій.

Найбільш розумним підходом було б застосувати всю свою вогневу міць, що залишилася, на тій ділянці, де вона має шанс здивувати Україну тим, як швидко вона може просуватися. Як я вже писав раніше, це ризикована гра, яка, ймовірно, не спрацює, але це, ймовірно, єдина надія путіна.

Будучи боягузом, який не бажає кидати кості й приймати результат, путін буде дотримуватися середнього підходу: погрожувати Харкову і, можливо, спробує повторити початковий успіх східного крила цієї осі наступу і спробувати вийти за Слов'янськ. Додайте до цього обвал Сіверського виступу з іншого боку та облогу Костянтинівки, і Москва піде на літо з пропагандистською перемогою.

Україну можуть навіть спонукати розгорнути стільки своїх резервів, що, якщо допомога з-за кордону надходитиме повільніше, ніж очікувалося, або буде недостатньою для того, щоб Україна змогла контратакувати цієї осені, путін зможе протриматися до 2025 року. Як і Нетаньяху в Ізраїлі, він сподіватиметься, що хаос у Вашингтоні навколо виборів дасть йому вікно можливостей вирватися з пастки, в якій вони обидва зараз перебувають.

У мене таке відчуття, що Україна бачила, що це наближається, ще в січні. Тому вона прийняла мудре рішення перезавантажитися, поки ще був час, підготуватися до наступу путіна і розгромити його, а потім провести різкий і жорстокий контрнаступ, коли запаси будуть відновлені.

Стратегічні чинники. Яка найбільша проблема росії

Постачання артилерійських снарядів виявляється чи не найважливішим фактором, що визначає, яка сторона має перевагу в будь-який момент на будь-якому з активних фронтів. Навіть більше, ніж втрата обмеженої кількості сучасної бронетехніки, яку Україна досі отримувала від своїх партнерів, відсутність достатньої кількості артилерійських боєприпасів призвела до передчасного згортання літньої кампанії 2023 року. Саме тоді, коли Україна була на порозі оперативного прориву в жовтні, снаряди почали закінчуватися, а прогнози, які я тоді не сприйняв достатньо серйозно, передбачали цілий рік до того, як США та Європа наростять виробництво.

Останнє, що я бачив, показувало, що загальне виробництво в країнах НАТО сягнуло близько 60 тисяч снарядів станом на травень. Орки випускають до 10 тисяч на день усіх калібрів, ймовірно, близько 2/3 цих важких ракетних і артилерійських боєприпасів. Взимку Україна використовувала тисячу важких снарядів на день або навіть менше; загальне виробництво союзників все ще може підтримувати цей показник на рівні 2 тисяч снарядів або близько того. На щастя, перевага України в точності означає, що її 155-мм снаряди коштують приблизно два постріли орківських, а це означає, що вона може ефективно використовувати навіть 3 тисячі снарядів на день. При 90 тисячах боєприпасів на місяць, це більше мільйона снарядів на рік, але до кінця літа заводи вже будуть їх виробляти.

Вдвічі більше, або приблизний паритет, необхідний для наступальних операцій. Хоча США і Європа не досягнуть такого рівня виробництва до четвертого кварталу 2024 року, нещодавня чеська ініціатива обіцяє сотні тисяч снарядів, починаючи з червня. Це має означати, що після ще трьох-чотирьох тижнів важких часів ситуація в Україні помітно покращиться. Україна також зможе відкласти достатньо снарядів для підтримки наступальних операцій на обмеженому фронті, наприклад, на Херсонщині. До осені решти снарядів чеського виробництва, а також виробництва в США, ЄС та Україні має бути достатньо для проведення наступальних операцій на кількох фронтах.

Наразі видається малоймовірним, що темпи виробництва снарядів не є визначальним фактором у військових розрахунках путіна. Йому вкрай необхідно щось, що він зможе назвати перемогою до липня, коли небо над ним помітно потемніє – і не лише тому, що почнуть з'являтися F-16. У загальних рисах, кожна з фаз війни тривала близько року. Спочатку Україна була на задвірках, просто тримаючись на ногах. Потім вона рік контратакувала, врешті-решт вичерпавши ресурси після запізнілої мобілізації Москви. Зараз, частково покалічена на півроку через американську партизанську маячню, Україна готується до найскладнішої частини довгого шторму, перш ніж він нарешті почнеться.

Якщо припустити, що путін дійсно кине свої резерви в м'ясорубку протягом наступних кількох місяців, то втрати техніки будуть настільки серйозними, що про великі наступальні операції майже не може бути й мови в найближчі роки. Ось чому моє загальне відчуття щодо останнього наступу орків полягає в тому, що це кампанія, яка ведеться з відчаю, а не зі здорового військового глузду.

Москва повинна підтримувати ілюзію, що її не можна перемогти за будь-яку ціну. Вона повинна відповідати на будь-яку політичну провокацію. Розмахування ядерним арсеналом, як вона знову почала робити під час останніх навчань, має на меті перемкнути цей вимикач в освіченій американській свідомості, яка чує ядерну зброю і повертається до інфантильного лепетання про апокаліпсис.

Коли оживають геополітичні розломи, лідери посилюють національні міфи і неправильні інтерпретації історії, щоб виправдати дії, які вони завжди прагнули зробити. путін хотів цієї війни не лише тому, що йому потрібна Україна, але й тому, що його система є глухим кутом для росії, так само, як нацизм був для Німеччини. Це конфлікт, в основі якого лежить омана і блеф – попри всі розмови русистів про реалізм у міжнародних справах, імперія путіна є дзеркальним відображенням неоліберального і неоконсервативного культу, який вони називають "західною цивілізацією", незважаючи на те, що більша її частина знаходиться далеко на схід від того місця, де я зараз сиджу.

путінська росія – це гігантська афера, а його уряд – фіговий листок для олігархів та їхніх друзів, які висмоктують кров зі своєї країни. Це уповільнене продовження розпаду Радянського Союзу, коли урбаністична росія з'їдає свою сільську бідноту, перш ніж перетворитися на саму себе. Без постійної експансії імперіалістичний вірус вмирає, оскільки люди всередині країни усвідомлюють, що їхні лідери полюють на них і не зупиняться, поки їх не усунуть.

Проблема росії полягає в тому, що московські еліти продовжують намагатися зшити воєдино країну, яка не має реальної географічної основи і кордони якої визначаються тим, наскільки добре пройшла остання війна. Вся ворожість до нібито занепалого і аморального Заходу є відображенням того, наскільки нестабільною і тимчасовою є імперія путіна. Історично склалося так, що в росії терпимо ставляться до будь-якої розбещеності, якщо ти підкоряєшся цареві. Еліта країни, як і ті, хто стоїть на вершині будь-якої фінансової піраміди, мириться з божевіллям, тому що завжди може бути гірше – зверніть увагу, чому діти багатих людей в росії не йдуть воювати в Україні?

Але росія не самотня в тому, що має лідерів, які спотворюють національні міфи у власних цілях. Справжня причина того, що США так палко підтримують Ізраїль, незважаючи на нескінченні самогубства Тель-Авіва, має мало спільного з геополітикою, як би дивно це не звучало.

Кожна країна побудована на історії про себе і про те, чому вона існує, так само, як і на сировинних інтересах. Щоб координувати складну людську організацію, майже завжди потрібен наратив – ось чому компанії так наполегливо намагаються рекламувати себе, витрачаючи мільйони на рекламні ролики біля великих спортивних подій. Йдеться не про прямий продаж продуктів, а про створення публічного наративу про компанію, який змушує людей несвідомо тяжіти до неї. Як людина, яка уникає реклами, коли це можливо, я не розумію, чому це працює, але це явно працює... принаймні для певних груп населення.

Національні міфи є важливими і значущими, але ними також постійно маніпулюють. путін стає все більш радянським, оскільки війна в Україні затягується, значною мірою тому, що в його країні повно людей похилого віку, які сумують за радянською обіцянкою гарантованих пенсій і впорядкованого суспільства, яке поважає зовнішній світ. Пекін використовує століття приниження Китаю, щоб поміняти гордість за нещодавні національні досягнення на заслужені громадянські свободи. Національна історія США пройшла через кілька ітерацій, відродившись востаннє після Другої світової війни.

До 1940-х років федеральний уряд ніколи не був таким могутнім, щоб його вплив на життя пересічних американців був безпрецедентним. Ейзенхауер мав передчуття того, що відбувається, і що Засновники будуть справедливо налякані. Але сталося те, що сталося.

У 1970-х роках Ізраїль встиг прив'язатися до американських післявоєнних міфів, що сформувалися після потрясінь 1960-х років. Все це виправдовується тим, що США зупиняли Голокост, протистояли втіленому злу. Але це приховує глибші істини і створило підґрунтя для того, що США виявилися нездатними суттєво стримувати Ізраїль навіть тоді, коли він шкодить їхнім власним інтересам. Критикувати поведінку Ізраїлю – це все одно, що говорити, що США повинні були вести переговори з нацистами, щоб закінчити війну без беззастережної капітуляції Гітлера.

Чому з Україною не поводяться так само, а натомість постійно заохочують до переговорів з путіним і навіть до передачі йому території, багато говорить про Америку сьогодні й розкриває порожнечу американського повоєнного міфу в 2020-х роках.

Байден пропонував Нетаньяху зброю і політичне прикриття на кожному кроці, поки Ізраїль знищував Газу. Незважаючи на те, що все, чого він домігся, – це те, що Хамас повернувся ще більш жорстоким, ніж будь-коли. При цьому, вбивши понад двадцять тисяч цивільних осіб, але менше половини бойовиків Хамасу в цьому процесі. Як ізраїльський уряд відмовився від заручників, так і Байден відмовився від будь-яких реальних зусиль, спрямованих на стримування Ізраїлю.

Коли прийде час, Ізраїль рушить на південь Лівану, і у Нетаньяху не залишиться іншого виходу, окрім як продовжувати війну, якщо він хоче зберегти свою посаду. Він, як і путін, налаштований розпалювати нестабільність, поки не знайде вихід з пастки.

І все ж таки Україна – це країна, яка повинна вести переговори, як стверджують "мудрі уми", яких адміністрація Байдена заохочує публічно заявити про це. Усі війни закінчуються переговорами, кажуть вони. Київ все ще вільний, нагадують вони, і все завдяки старим добрим США.

Навряд чи, але ілюзії мають силу. Вони також призводять до хронічної нездатності адаптуватися, поки не стало занадто пізно. Це стане гарною епітафією для "західного світу", коли обридлу концепцію нарешті відправлять на смітник історії.

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