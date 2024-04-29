Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл

У поточному тижневому огляді опублікованому Томом Купером, Дональд Гілл намагається відтворити "успіхи" росіян на Авдіївському напрямку – захоплення Очеретиного та ще кількох населених пунктів, а також відхід українських сил на нові оборонні рубежі. На всіх інших ділянках фронту особливих досягнень у росіян немає, хіба окрім втрат.

Західна Луганщина. Під Куп'янськом росіяни втратили ЗРК "Бук", три танки, БМП, СПГ і вантажівку. Жодна українська техніка не постраждала, але російські авіаудари та артилерійські обстріли були потужними.

росія перекинула новий полк до Тернів. Підтверджено, що два танки і дві БМП були знищені протягом тижня, коли в цьому секторі було відносно мало обстрілів.

російський танк зупинили задовго до Тернів. БМП, що їхала за ним, знищена через 250 метрів...

Бахмут. Минулого тижня російська розвідувальна група дісталася до каналу, але була знищена. З того часу бригада, яка захищала цей важливий сектор, була замінена, а російські обстріли та авіаудари свідчать про те, що російський контроль закінчується на західній околиці Богданівки. російські авіаудари в лісі на схід від району каналу означають, що військ рф там немає, або вони бомбардують свої власні війська. Тим не менш, російські бомбардування, артилерійські обстріли та удари з РСЗВ по району каналу й лісах на північ і схід були дуже інтенсивними.

Обмежені російські атаки в Іванівському ні до чого не призвели. На південний схід від села Україна відновила лінію фронту.

Атаки російської техніки в Андріївці та Курдюмівці призвели до того, що 16 одиниць бронетехніки було підбито ще до того, як вони досягли лінії фронту.

Авдіївка. 9 квітня російські сили провели велику автомобільну атаку на захід від Тоненького, що за 4 км на південь від Орлівки. Вони також форсували невелику річку Дурна, намагаючись захопити Семенівку, і зайняли східну частину Бердичів. Того ж дня вони пройшли 700 метрів вгору по лісосмузі в напрямку Новокалинового. Протягом наступних чотирьох днів українці відійдуть на 4 км від своїх ізольованих позицій у відкритих полях на південь від Тоненького, а росіяни просунуться вперед, але росіяни вже вирішили перенести свої зусилля на північ.

Все почалося зі спроб просунутися на північ від Бердичів в обхід річки Дурна. росіяни не змогли обійти річку, але протягом наступних чотирьох днів, за допомогою важких бомбардувань та авіаударів, їм вдалося прорвати лінію фронту в напрямку Очеретиного. З 12 до 15 квітня вони просунулися на 2800 метрів вздовж залізничної лінії і на 2000 метрів на захід вздовж іншої лінії.

Українська 115-та бригада обороняла територію на схід від Очеретиного в напрямку Новокалинового. Вона щойно замінили іншу українську бригаду, яка була ротована в тил для заміни та відпочинку. 47-ма бригада перебувала на півдні, захищаючи Бердичі та район на північ. Також був окремий батальйон у Новобахмутівці та один батальйон бригади територіальної оборони в Очеретиному. Жоден із цих батальйонів не мав танкової підтримки або підтримки власної артилерії.

Організована артилерія означає, що за певним підрозділом постійно закріплений артилерійський підрозділ, так само, як і за піхотними підрозділами. Звичайно, вони отримують артилерійську підтримку від сусідніх бригад або незалежних артилерійських бригад, які підтримують весь сектор, але організована власна артилерія забезпечує більш високий рівень координації та комунікації.

Коли бригада організовує оборону, вона часто розміщує два батальйони на передовій і тримає один батальйон в тилу. Це дозволяє ротувати війська між фронтом і тилом для забезпечення відпочинку та заміни, а також створює резерв, який командування може задіяти в разі надзвичайної ситуації. Немає жодних ознак того, що будь-який із цих батальйонів мав якісь підрозділи в цьому районі, які вони могли б задіяти в якості резерву. Звичайно, в цьому районі були й інші підрозділи, наприклад, 100-та бригада, але, знову ж таки, це вже інший рівень координації та зв'язку.

Зрозуміло, що Україна намагається стандартизувати обладнання, підготовку та компетентність керівництва. Деякі підрозділи є видатними в усіх трьох категоріях. Іншим бракує одного чи іншого. Я не знаю специфіки батальйону територіальної оборони або навіть 425-го штурмового батальйону, але багато підрозділів ТрО починали з того, що громадянам давали в руки гвинтівки, і з цього розвивалися. Деяким із них пощастило більше, ніж іншим, з обладнанням, підготовкою та керівництвом. Але навіть найкращі підрозділи можуть бути розгромлені вогневою силою і масою ворожих підрозділів.

3-тя штурмова бригада має підтверджені успіхи під Бахмутом та Авдіївкою, і більше не утримує Семенівку. Ви можете бути впевнені, що якщо українці не в Семенівці, то це тому, що утримувати її більше не має тактичного сенсу, враховуючи місцевість, їхні можливості та можливості противника.

З'явилися російські та українські повідомлення про те, що українські захисники в певний момент у деяких місцях втекли зі своїх позицій. Цілком можливо, що захисники залишили свої позиції, коли їх ще можна було захищати за розумну ціну. Можливо також, що з огляду на інтенсивні обстріли та кількість російських нападників було зрозуміло, що захисники не зможуть втримати позиції, тому вони пішли. Я не маю достатньо інформації, щоб зробити такий висновок.

Зрозуміло лише те, що з 15 до 23 квітня росіяни змогли просунутися ще на 2500 метрів вздовж залізниці, щоб увійти в Очеретине, і на 1500 метрів на захід, щоб зайняти село Новобахмутівка. Через три дні вони повністю захопили Очеретине і просунулися ще на 1500 метрів на захід, щоб зайняти село Соловйове.

Просуваючись уздовж вузьких лісосмуг по обидва боки залізниці, росія була дуже вразливою до артилерійського вогню. За умови достатнього артилерійського вогню Україна могла б легко зупинити будь-яку атаку вздовж цього маршруту. Навіть у разі прориву, підкріплення і припаси, що рухалися залізницею, можна було б перекрити за допомогою артилерії. Але Україна ніколи не мала достатньо артилерійських боєприпасів.

Обидві сторони мають труднощі зі швидким використанням прориву. Більшість російських атак на півночі були проведені лише піхотою: у росіян не було батальйонів механізованих військ, готових прорватися через будь-які проломи в українській обороні, тому прорив використовувався зі швидкістю пішого ходу. Тож Україна мала більше часу, щоб відреагувати на нього, і відтоді відправила дві бригади для стримування прориву.

Одне можна сказати напевно: українське регіональне командування не мало сил, необхідних для захисту такого важливого об'єкту, і не мало достатніх сил для реагування в разі надзвичайної ситуації. Сили, які були надіслані, прибули лише після прориву. 115-та та 47-ма бригади намагалися контратакувати з обох боків, але безуспішно. Враховуючи успіхи 47-ї бригади в Роботиному та Авдіївці, це свідчить про вогневу міць та людські ресурси, які росіяни залучили до цієї операції. Фактично, росія щойно додала чотири полки і два батальйони до Авдіївки, щоб компенсувати втрати і продовжити наступ.

Щоразу, коли росія бачить якийсь успіх, вона продовжує кидати туди людей і техніку. Це забезпечило їм деякі перемоги, але дорогою ціною.

115-й бригаді довелося боротися не лише з російським проникненням на правому фланзі в Очеретиному, але й із російським наступом на лівому фланзі, повз Новокалинове в напрямку Кераміки. росія зайняла перше село і просувається до другого. Ці два села та Очеретине є кордоном між 115-ю бригадою та дружніми підрозділами праворуч і ліворуч від неї. Завжди вигідно наступати вздовж цих оперативних кордонів, тому що сусідні підрозділи повинні мати хорошу координацію для захисту ділянок, що перетинаються. Без успішної контратаки ні в Очеретиному, ні в Новокалиновому/Кераміці, 115-та зрештою була вимушена відступити. Приблизно за чотири дні вона втратила 30 вбитими, 100 пораненими і ще 30 зниклими безвісти. За українськими мірками, це великі втрати.

Наступна карта показує, наскільки важливим є Очеретине. Тут протікає низка невеликих річок, які в більшості місць можна перетнути пішки, але вони обмежують логістичні шляхи. Уздовж цих річок розташовані водосховища, які є непрохідними. Ці малі річки і будь-які оборонні споруди, побудовані за ними, мають потенціал стати сильними позиціями. Але ці оборонні споруди розділяє височина, що тягнеться від Авдіївки до Очеретиного і далі на захід. Залізниця також проходить по цій височині, тому що вода стікає з обох боків і зводить до мінімуму необхідність будівництва мостів.

Перед Очеретиним були побудовані укріплення, але недостатньо укомплектовані, тому один з окопів забезпечив росіянам прикритий підхід до міста. Воно мало стати ключовим компонентом української оборони. Кількість та якість українських укріплень за Очеретиним невідома, але Україні потрібно буде стримувати російську експансію з цього міста.

Зі свого боку, росія не може просунутися надто далеко на північ і захід, не наражаючи на небезпеку свої логістичні шляхи постачання і заміни. Щоб убезпечити себе від цього, їй потрібно буде зайняти територію між Очеретиним і Керамікою, а також продовжувати просування на південь від Очеретиного і на захід від Семенівки. Виконати це завдання буде нелегко. На їхню користь грає велика кількість підкріплень для заміщення втрат, а також важка артилерія, РСЗВ, термобаричні бомбардування ТОС і зростаюча кількість авіаударів. Проти них працює час, який приносить більше артилерійських боєприпасів, більше систем ППО, а також ПЗРК і ПТРК.

Якщо розглядати ці події в контексті, то росії знадобилося більше двох місяців, щоб просунутися на десять кілометрів, і це сталося тому, що в Україні не вистачало боєприпасів, багато українських підрозділів були укомплектовані на 50%, і вони припускалися помилок. Навіть з українськими підрозділами, укомплектованими наполовину, збільшена кількість боєприпасів зробить мету росіян набагато складнішою для досягнення. Ми забуваємо, наскільки статичною була війна до того моменту, коли виграш або програш у 500-1000 метрів був приводом для святкування або занепокоєння. Тому, коли за два тижні відбувається вузьке просування на 5000 метрів, є, безумовно, підстави для занепокоєння, і не лише через втрату території, але й через виклики, спричинені втратою конкретних ділянок місцевості, таких як Очеретине. Але Україна переживе цю невдачу. Місцевість не настільки важлива, як жива сила і техніка з обох сторін. Масштаб місцевості відображений у білому прямокутнику на цій карті, який охоплює територію, показану на топографічній карті. Порівняйте його з територією, покритою зеленим кольором на півночі, яку Україна відвоювала в ході Харківської наступальної операції 2022 року.

Tatarigami та його команда роблять чудову роботу, і вони кажуть, що, хоча ситуація викликає занепокоєння, "мета росії захопити весь Донбас може бути недосяжною в осяжному майбутньому". На мою думку, шанси росії захопити Донбас близькі до нуля. І чим далі, тим більше цей шанс мінімізується.

російський командний пункт уражено за 15 км від лінії фронту...

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Джерело: частина 1 та частина 2