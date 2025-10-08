росіяни атакували ТЕС. Поранені двоє енергетиків
08 жовтня 2025, 10:05
Обладнання станції серйозно пошкоджено.
Армія росії атакувала ТЕС, внаслідок чого поранено двох енергетиків. Потерпілим фахівцям надають допомогу.
Про це повідомили в ДТЕК.
“Працюємо над усуненням наслідків”, – прокоментували удар в компанії.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Як і щороку перед опалювальним сезоном, цьогоріч росія посилено атакує енергетичну інфраструктуру України. Вона прагне тиснути на населення, залишивши його без тепла і світла.