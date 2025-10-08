Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни атакували ТЕС. Поранені двоє енергетиків

08 жовтня 2025, 10:05
росіяни атакували ТЕС. Поранені двоє енергетиків
Обладнання станції серйозно пошкоджено.
Армія росії атакувала ТЕС, внаслідок чого поранено двох енергетиків. Потерпілим фахівцям надають допомогу.
 
Про це  повідомили в ДТЕК. 
 
Працюємо над усуненням наслідків”, – прокоментували удар в компанії.
 
Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
 
Як і щороку перед опалювальним сезоном, цьогоріч росія посилено атакує енергетичну інфраструктуру України. Вона прагне тиснути на населення, залишивши його без тепла і світла.

 

війна в Україніросія окупантиТЕС

Останні матеріали

Фінансові репресії Кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії Кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється