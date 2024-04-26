Європа тепер демонструє, що готова бути жорсткішою щодо Пекіна – Politico

ЄС посилює боротьбу з тим, що він вважає несправедливою підтримкою Пекіном компаній, які завдають шкоди європейським конкурентам.

Після багатьох років нарощування вдосконаленого арсеналу для торговельної війни Європа демонструє, що готова до жорстких дій проти Пекіна. У вівторок 23 квітня слідчі ЄС вдерлися до голландського і польського офісів компанії Nuctech, виробника сканерів безпеки, у справі, яка ґрунтується на одній з найдавніших претензій Європи до Китаю — великих державних субсидіях, які допомагають китайським фірмам підривати європейських конкурентів. Вибір часу для такого провокаційного рейду видається дуже важливим напередодні поїздки Сі Цзіньпіна до

Про це повідомляє Politico.

Європи наступного місяця — першої за останні п'ять років, під час якої він відвідає Францію, Сербію та Угорщину, що знаменує собою остаточну зміну в тому, як Європа готова розв'язувати торговельні проблеми з Китаєм.

Колись компанією Nuctech керував Ху Хайфенг, син попередника президента Сі Цзіньпіна Ху Цзіньтао, і реакція Китаю була передбачувано бурхливою. Протягом багатьох років Брюссель неодноразово використовував поблажливий тон з Пекіном, прагнучи до марного діалогу про державні субсидії й надлишкові потужності в таких галузях, як сталь, алюміній і зелені технології, замість того, щоб йти на пряму конфронтацію і торгову війну "око за око".

"Нам подобається чесна конкуренція. Що нам не подобається, так це коли Китай заповнює ринок масово субсидованими електромобілями. Це те, проти чого ми боремося. Конкуренція — так, демпінг — ні. Це має бути нашим девізом", — повідомила в середу 24 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Більш жорстка позиція Європи щодо Китаю має як переваги, так і ризики. З одного боку, вона сприяє союзникам у США, які часто розчаровуються в м'якому підході Європи. Але це також означає, що Європа має бути готовою до контратаки з боку Пекіна і бурхливого періоду торговельного конфлікту.

"Розслідування щодо субсидій — не єдина ознака посилення рішучості Брюсселя боротися з Пекіном більш прямолінійно. Усередині ЄС також зростає тиск з вимогою більш реалістично протистояти масштабним інфраструктурним інвестиційним проєктам Китаю, зокрема в рамках проєкту "Один пояс, один шлях", де Пекін розширює свій стратегічний вплив, допомагаючи будувати порти й дороги, що з'єднують Азію з європейськими ринками", — пише Politico.

У секторі одягу Брюссель також готується до боротьби з впливом на ринок китайського додатку Shein.

Щоразу, коли Європа підвищує ставки в торгівлі, у Китаю, як правило, є відповідь. У різних протистояннях Китай довів, що є експертом у нацьковуванні країн ЄС одна на одну в іграх за принципом "розділяй і володарюй", погрожуючи, наприклад, надавати перевагу літакам Boeing, а не Airbus, або не купувати французьке та іспанське вино.

"Готовність посилити тиск на Китай також з'являється в той час, коли Європа переосмислює свою залежність від автократій після російського вторгнення в Україну", — зазначає Politico.

Німеччина, наприклад, остерігається конфронтації з Пекіном, тому що вона виробляє там автомобілі й стала залежною від величезного споживчого ринку Китаю. Але Віганд, колишній дипломат ЄС з питань Азії, сказав, що Європа не повинна жити в страху.