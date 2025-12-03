Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США невдоволені, адже Європа блокує участь американських оборонних компаній – Politico

03 грудня 2025, 21:41
Джерело: ukrinform
Сьгоднішня європейська протекціоністська політика загрожує колективній обороні Альянсу та ускладнює співпрацю з американським ОПК.

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау різко розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони віддають перевагу власній оборонній промисловості, фактично витісняючи американських виробників із ринку озброєнь. 

Про це йдеться в матеріалі Politico.

За словами трьох дипломатів країн НАТО, Ландау виступив із цією заявою на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, яку пропустив його керівник, держсекретар Марко Рубіо. 

Це стало першим за понад 20 років випадком, коли головний дипломат США не був присутній на засіданні такого рівня.

У своєму зверненні Ландау закликав європейських міністрів не блокувати доступ американських оборонних компаній до тендерів на переозброєння європейських армій та наголосив, що співпраця має залишатися відкритою й взаємовигідною.

Після виступу, як зазначають джерела, заступник держсекретаря швидко залишив залу для участі в інших зустрічах.

Ще один високопосадовець Держдепартаменту уточнив, що Ландау озвучив два ключові меседжі: Європі слід перетворити зростання оборонних витрат на реальні військові спроможності, а не обмежуватися лише підтримкою власної промисловості, і протекціоністська політика, яка витісняє американських виробників, підриває колективну оборону НАТО, зменшуючи взаємосумісність та єдність Альянсу.

 
ЄвропаСША

