Канада і Бельгія оголосили про нові пакети допомоги для Києва

Оттава передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR до обіцяних раніше 800, а Брусель передасть Україні ракети для систем ППО.

Канада надасть Україні більше 2,3 млн доларів на виробництво дронів - це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні.

Міноборони країни повідомило, що також буде додатково виділено 13 млн канадських доларів на чеську ініціативу з виробництва та закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

Крім того, Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додаток до обіцяних раніше 800. Їхня доставка розпочнеться в травні.

Пакет фінансуються за рахунок програми військової допомоги вартістю 500 мільйонів доларів, про яку оголосив прем'єр-міністр Трюдо в Києві 12 червня 2023 року.

Бельгія ж передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів, а також виділить €200 млн для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО. Про це заявила міністр оборони Бельгії Людвін Дедондер після засідання у форматі "Рамштайн".