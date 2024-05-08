Зеленський поговорив з Орбаном перед Глобальним самітом миру

Зеленський запросив Орбана долучитися до Глобального саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, очільник України запросив главу Угорщини взяти участь у Глобальному саміті миру.

Про це Зеленський написав у X (Twitter).

"Я мав тривалу та цілеспрямовану розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Саміт миру. Позиція Угорщини важлива для нас з погляду наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки", – написав він.

Зеленський наголосив на зацікавленості України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці, логістиці.

"Ми скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього комплексу двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України в ЄС. Я впевнений, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", – наголосив президент.

Нагадаємо, Україна разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня. Захід стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру.