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ПОЛІТИКА

Саміт миру у Швейцарії стане платформою для діалогу про шляхи досягнення тривалого миру для України – Зеленський

02 травня 2024, 11:45
Саміт миру у Швейцарії стане платформою для діалогу про шляхи досягнення тривалого миру для України – Зеленський
Джерело president.gov.ua
Це має дати старт для шляху закінчення війни.

Майбутній Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн.

Про це повідомив у Twitter-акаунті президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. До участі в заході запрошені та очікують глав держав та урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що на першому саміті йтиметься про глобальну необхідність захищати правила, закріплені в Статуті ООН, аби запобігти насильству між країнами.

Ще у листопаді 2022 року Зеленський вперше озвучив "формулу миру", яка повинна була б посприяти завершенню повномасштабної війни на справедливих умовах.

Володимир Зеленськийсаміт мируросія загроза

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