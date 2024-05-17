Союзники Трампа розробляють плани безпрецедентного посилення міграційного контролю – WSJ

Радники колишнього президента отримують фору в подоланні перешкод, з якими вони можуть зіткнутися.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Союзники кандидата на посаду президента США, екс глави Білого дому Дональда Трампа створюють плани безпрецедентного видворення іммігрантів із країни.

"Нині розробляються детальні пропозиції щодо реалізації планів Трампа, включаючи спробу депортації шукачів притулку в інші країни. Кадри колишніх чиновників адміністрації Трампа, прихильників Трампа та консервативних імміграційних шахраїв пишуть укази, політичні записки та інші документи, намагаючись перетворити передвиборчу риторику на політику. ... Мета полягає в тому, щоб бути готовими в перший день президентства Трампа зупинити потік мігрантів через кордон США та Мексики ... та закласти основу для того, що, за словами колишнього президента, буде найбільш масовою депортацією в історії США", - пише видання.

Газета зазначає, що, зокрема, обговорюються:

прискорення розгляду питання про надання притулку мігрантам, щоб вони могли швидше отримати право на депортацію;

скасування захисту від депортації для сотень тисяч мігрантів, створеного адміністрацією Байдена;

змушенння країни по всьому світу приймати назад більше своїх депортованих громадян.

"Під час своєї кампанії 2016 року Трамп заявив, що побудує стіну вздовж більшої частини кордону США та Мексики, але не встиг завершити її під час свого перебування на посаді. Він також сказав, що буде проводити широкомасштабні депортації під час передвиборчих промов вісім років тому, але його адміністрація депортувала пару сотень тисяч іммігрантів на рік - цифри, які бліднуть у порівнянні з приблизно 11 мільйонами, які проживали в США, поки він був на посаді", - йдеться в статті.

Антиміграційна риторика є наріжним каменем передвиборної кампанії Трампа, і вона здатна на виборах схилити шальки терезів на його бік.

Крім того, днями Трамп прийняв пропозицію Байдена провести передвиборчі дебати.