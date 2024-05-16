За три тижні до початку війни росія запустила в космос апарат із компонентами ядерної антисупутникової зброї – WSJ

росія запустила дослідницький космічний корабель для протисупутникової ядерної зброї два роки тому, кажуть офіційні особи США.

У лютому 2022 року росія запустила в космос супутник, який призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової зброї, що несе ядерний пристрій.

Як вказується у статті The Wall Street Journal, про це заявили офіційні особи США.

Запущений об'єкт не має ядерного заряду, однак все ж пов'язаний з російською протисупутниковою програмою, яка викликає все більше занепокоєння у Білому домі, Конгресі та експертів.

Супутник "Космос-2553" був запущений 5 лютого 2022 року і все ще обертається навколо Землі на незвичайній орбіті. Він таємно працював як платформа для досліджень і розробок неядерних компонентів нової системи зброї, яку росія ще не розгорнула.

За словами росіян, цей космічний корабель призначений для наукових досліджень, але американці вважають це твердження неправдоподібним. Хоча США знали, що рф зацікавлена в ядерному протисупутниковому потенціалі протягом багатьох років, лише нещодавно вони змогли краще визначити хід програми.

Потенційно така зброя, у разі розгортання на орбіту, може знищити супутники у тій частині космосу, де домінують американські урядові та комерційні об'єкти, включаючи угруповання Starlink від SpaceX, які критично важливі для військових зусиль України.

Одна людина, знайома з цим питанням, назвала запущений супутник "прототипом" зброї, але інші вважають, що російська програма не просунулася настільки далеко.

Як вказується, спроби США обговорити свою стурбованість щодо протисупутникової програми безпосередньо з російськими офіційними особами також були відхилені.

Водночас додається, що росія вивела "Космос-2553" на орбіту за 19 днів до того, як вторглась в Україну. Космічний корабель був "оснащений нещодавно розробленими бортовими приладами та системами для їх тестування в умовах впливу радіації та важких зарядів і частинок".

Помічник держсекретаря Мелорі Стюарт у публічних коментарях на початку цього місяця оскаржила це пояснення, не вказуючи конкретний супутник.

"Орбіта знаходиться в регіоні, який не використовується жодним іншим космічним апаратом — це саме по собі було дещо незвично. І орбіта є областю з більш високою радіацією, ніж на звичайних нижніх навколоземних орбітах, але недостатньо високою радіацією, щоб дозволити прискорене тестування електроніки, як це описала росія", — сказала вона, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, вашингтонського мозкового центру.

За її словами. Штати "знали про те, що росія прагне отримати такий потенціал ще багато років тому, але лише нещодавно ми змогли зробити більш точну оцінку їх прогресу".

За даними професійних супутникових трекерів, Космос-2553 все ще знаходиться на орбіті. Речники розвідувального співтовариства США та Ради національної безпеки відмовилися обговорювати цю тему.

російський протисупутниковий ядерний пристрій може бути використаний для загрози космічним кораблям на низькій навколоземній орбіті, де американські компанії та урядові установи експлуатують більше супутників, ніж будь-яка інша країна.

Станом на кінець квітня в цій частині космосу працювало майже 6700 американських супутників. При цьому Китай має там лише 780 супутників, а росія - 149. Більшість супутників США є частиною інтернет-мережі Starlink, тоді як інші збирають дані про діяльність на землі.

У середині лютого голова комітету з розвідки палати представників США Майк Тернер попередив про "серйозну загрозу національній безпеці" країни і зажадав від президента США Джо Байдена "розсекретити всю інформацію", що стосується цієї загрози.

За даними WSJ, причиною цього обговорення в конгресі стала саме російська антисупутникова програма. Білий дім незабаром заявив, що росія реалізує "тривожний" протисупутниковий потенціал, зазначивши, однак, що антисупутникова зброя ще не розгорнута, а тому реальної загрози поки що не становить.