Ліхтенштейн легалізував одностатеві шлюби

Карликова держава Ліхтенштейн стала останньою німецькомовною країною Європи, де ухвалили легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це пише місцеве видання Liechtensteiner Vaterland.

В Ліхтенштейні парламент проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши двадцять другою європейською країною,яка легалізувала таки браки.

Закон набуде чинності з 1 січня наступного року.

Німеччина, Австрія і Швейцарія легалізували одностатеві шлюби ще у 2017, 2019 і 2022 роках відповідно.

Ліхтенштейнський монарх принц Ганс-Адам II раніше також підтримав легалізацію одностатевих шлюбів, але без права для ЛГБТ-пар усиновлювати дітей.

Проте в 2023 році уряд схвалив цей крок після рішення конституційного суду.

Крім того, Ліхтенштейн уперше легалізував зареєстровані партнерства для одностатевих пар у 2011 році, надавши їм деякі з прав, які мають одружені гетеросексуальні пари. У 2022-му році в країні відбувся перший прайд.

Нагадаємо, що в лютому цього року Греція перша серед православних країн легалізувала одностатеві шлюби.