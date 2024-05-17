Ліхтенштейн легалізував одностатеві шлюби
Про це пише місцеве видання Liechtensteiner Vaterland.
В Ліхтенштейні парламент проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши двадцять другою європейською країною,яка легалізувала таки браки.
Закон набуде чинності з 1 січня наступного року.
Німеччина, Австрія і Швейцарія легалізували одностатеві шлюби ще у 2017, 2019 і 2022 роках відповідно.
Ліхтенштейнський монарх принц Ганс-Адам II раніше також підтримав легалізацію одностатевих шлюбів, але без права для ЛГБТ-пар усиновлювати дітей.
Проте в 2023 році уряд схвалив цей крок після рішення конституційного суду.
Крім того, Ліхтенштейн уперше легалізував зареєстровані партнерства для одностатевих пар у 2011 році, надавши їм деякі з прав, які мають одружені гетеросексуальні пари. У 2022-му році в країні відбувся перший прайд.
Нагадаємо, що в лютому цього року Греція перша серед православних країн легалізувала одностатеві шлюби.