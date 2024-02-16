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Греція перша серед православних країн легалізувала одностатеві шлюби

16 лютого 2024, 09:57
Греція перша серед православних країн легалізувала одностатеві шлюби
Фото: twitter.com/MikiTakes
Парламент Греції ухвалив законопроєкт, який дозволяє одностатеві шлюби.

Греція стала однією з перших православних країн, де уряд узаконив одностатеві відносини.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Документ схвалили 176 депутатами 300-місного парламенту, він набуде чинності, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику. 

Члени правоцентристської партії Нова демократія прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса виступали проти законопроєкту, проте він отримав достатню підтримку з боку лівої опозиції.

Законопроєкт надає одностатевим парам право одружуватися і всиновлювати дітей. Він став результатом десятилітніх кампаній ЛГБТ-спільноти за шлюбну рівність у соціально консервативній країні.

Греція стала 16-ою країною Євросоюзу, в законодавстві якої присутня така можливість.

"Це історичний момент. Це день радості", - заявила голова групи одностатевих батьків Rainbow Families Стелла Белія.

Рахом з тим, предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Ієронім прокоментував ситуацію як "нову реальність, яка прагне лише підірвати народну згуртованість".  

Раніше ми писали, що у Швейцарії цього року мають дозволити одностатеві шлюби.

 

Греціяодностатеві шлюбиЛГБТлегалізація

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