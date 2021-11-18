У Швейцарії з наступного року дозволять одностатеві шлюби

Ми справді радіємо результатам референдуму і тому, що зараз ці результати були узаконені. Ми боремося за рівність шлюбів уже 30 років, і цей референдум став історичним моментом

Уряд Швейцарії прийняв рішення, що одностатеві пари зможуть одружуватися з 1 липня 2022 року.

Повідомляється, що одностатеві пари, які зареєстрували шлюб в іншій країні, зможуть легалізувати свій статус у Швейцарії вже з початку січня. Сам закон набуде чинності через шість місяців, тобто нові одностатеві пари зможуть реєструвати шлюб вже з 1-го липня 2022 року.

ЗМІ відзначає, що такий законопроєкт уряд Швейцарії прийняв у середу, виконуючи рішення референдуму, який пройшов у вересні і на якому майже дві третини населення проголосували "за". Референдум ініціювала громадська організація "Шлюби для всіх" (Marriage for All). У цій організації відзначають, що в перший рік дії нового закону ним скористаються декілька сотень людей.

"Ми справді радіємо результатам референдуму і тому, що зараз ці результати були узаконені. Ми боремося за рівність шлюбів уже 30 років, і цей референдум став історичним моментом", - заявила Марія фон Кенел, співголова ініціативи "Шлюби для всіх".