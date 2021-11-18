CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Швейцарії прийняв рішення, що одностатеві пари зможуть одружуватися з 1 липня 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швейцарії з наступного року дозволять одностатеві шлюби
Ми справді радіємо результатам референдуму і тому, що зараз ці результати були узаконені. Ми боремося за рівність шлюбів уже 30 років, і цей референдум став історичним моментом
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що одностатеві пари, які зареєстрували шлюб в іншій країні, зможуть легалізувати свій статус у Швейцарії вже з початку січня. Сам закон набуде чинності через шість місяців, тобто нові одностатеві пари зможуть реєструвати шлюб вже з 1-го липня 2022 року.
ЗМІ відзначає, що такий законопроєкт уряд Швейцарії прийняв у середу, виконуючи рішення референдуму, який пройшов у вересні і на якому майже дві третини населення проголосували "за". Референдум ініціювала громадська організація "Шлюби для всіх" (Marriage for All). У цій організації відзначають, що в перший рік дії нового закону ним скористаються декілька сотень людей.
"Ми справді радіємо результатам референдуму і тому, що зараз ці результати були узаконені. Ми боремося за рівність шлюбів уже 30 років, і цей референдум став історичним моментом", - заявила Марія фон Кенел, співголова ініціативи "Шлюби для всіх".
Читайте також: У Швейцарії підтримали закон про одностатеві шлюби
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 11 2021 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Канаді оголосили надзвичайний стан через сильний шторм
- ФОТО Археологи знайшли в Єгипті храм Сонця, якому 4500 років
- ФОТО У Норвегії застрелили чоловіка, який кидався на перехожих з ножем