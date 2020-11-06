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У Швейцарії підтримали закон про одностатеві шлюби

Натомість «правий» Федерально-демократичний союз Швейцарії хоче провести референдум для того, щоб скасувати рішення нижньої палати
Нижня палата парламенту Швейцарії підтримала законопроєкт, який дозволить укладати одностатеві шлюби.
У Швейцарії підтримали закон про одностатеві шлюби Місто Базель. Фото: Alexio Marziano

Про це повідомляє The Reuters, передає "Громадське".

За законопроєкт проголосували 132 депутати, проти — 52 та утрималися — 13. Для остаточного ухвалення закону його за нього має проголосувати верхня палата парламенту.

Зазначається, що ще сім років тому партія «зелених» висунула ініціативу про легалізацію одностатевих шлюбів.

Натомість «правий» Федерально-демократичний союз Швейцарії хоче провести референдум для того, щоб скасувати рішення нижньої палати. Втім опитування показують, що 80% швейцарців підтримують легалізацію одностатевих шлюбів, пише Reuters.

Нагадаємо, що Єврокомісія (ЄК) дозволила допуск Швейцарії на її прохання до європейської системи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу на термін цієї кризи.

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11 06 2020 17:00
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