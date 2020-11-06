У Швейцарії підтримали закон про одностатеві шлюби
Про це повідомляє The Reuters, передає "Громадське".
За законопроєкт проголосували 132 депутати, проти — 52 та утрималися — 13. Для остаточного ухвалення закону його за нього має проголосувати верхня палата парламенту.
Зазначається, що ще сім років тому партія «зелених» висунула ініціативу про легалізацію одностатевих шлюбів.
Натомість «правий» Федерально-демократичний союз Швейцарії хоче провести референдум для того, щоб скасувати рішення нижньої палати. Втім опитування показують, що 80% швейцарців підтримують легалізацію одностатевих шлюбів, пише Reuters.
Нагадаємо, що Єврокомісія (ЄК) дозволила допуск Швейцарії на її прохання до європейської системи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу на термін цієї кризи.
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