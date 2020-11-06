У Швейцарії підтримали закон про одностатеві шлюби

Натомість «правий» Федерально-демократичний союз Швейцарії хоче провести референдум для того, щоб скасувати рішення нижньої палати

Нижня палата парламенту Швейцарії підтримала законопроєкт, який дозволить укладати одностатеві шлюби.

Про це повідомляє The Reuters, передає "Громадське".

За законопроєкт проголосували 132 депутати, проти — 52 та утрималися — 13. Для остаточного ухвалення закону його за нього має проголосувати верхня палата парламенту.

Зазначається, що ще сім років тому партія «зелених» висунула ініціативу про легалізацію одностатевих шлюбів.

Натомість «правий» Федерально-демократичний союз Швейцарії хоче провести референдум для того, щоб скасувати рішення нижньої палати. Втім опитування показують, що 80% швейцарців підтримують легалізацію одностатевих шлюбів, пише Reuters.

Нагадаємо, що Єврокомісія (ЄК) дозволила допуск Швейцарії на її прохання до європейської системи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу на термін цієї кризи.